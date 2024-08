O piloto da Pramac, Jorge Martín, pediu que a regra de voltas longas da MotoGP seja repensada depois de receber uma penalidade por cortar a chicane no sprint do GP da Áustria neste sábado (17).

Martín estava liderando a corrida sprint, quando passou por cima da Curva 2 e teve que sair para a estrada de escape, antes de voltar à pista na segunda posição, atrás da Ducati de Francesco Bagnaia.

Em fala após a corrida, Martín achou "injusto" que os pilotos sejam penalizados por passar por cima de Bagnaia dessa maneira, quando já perderam tempo ao sair da pista.

"Certamente, a regra deveria ser revisada", disse ele à emissora espanhola DAZN. "Teria sido uma corrida mais divertida e espetacular".

Embora ele tenha diminuído a velocidade e perdido uma posição por causa do erro, dados mostraram que ele não perdeu um segundo no mesmo setor, conforme exigido pelas regras, o que levou os comissários de pista a aplicar uma penalidade de volta longa.

O piloto de 26 anos estava apenas alguns décimos atrás de Bagnaia quando finalmente fez o loop na saída da Curva 4, mas isso o deixou em terceiro lugar, quase quatro segundos atrás de seu rival pelo título.

A queda de Marc Marquéz, da Gresini, o levou para a segunda posição, mas ele não teve chance de recuperar o terreno perdido e atacar Bagnaia, que conquistou sua terceira vitória em sprints do ano e se igualou a ele no topo da classificação do campeonato. Sobre a disputa por dois candidatos ao título, esperava que deixassem os dois rivais lutarem pela liderança diretamente.

"Acho que eu poderia ter lutado com Pecco, eu estava esperando algumas voltas para entrar com a regra de pressão". "No final, há muitas coisas para se pensar ao mesmo tempo. E quando eu quis atacar, fui direto e eles me mandaram para a volta longa".

Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Tendo perdido tempo [ao sair da pista], não acho justo [receber uma penalidade por isso]. Se você já perdeu tempo, não sei qual é a necessidade [da penalidade]".

"Não é que eu esteja indo direto porque quero, é que estou indo direto porque estou no limite em uma briga. Nessa circunstância, talvez eu esteja perdendo tempo..."

"Talvez [a melhor coisa] seja deixar a corrida correr e pelo menos desfrutar de uma boa luta".

Martín e Bagnaia já haviam trocado de posição várias vezes na volta inicial, mas o duelo terminou quando o espanhol acelerou demais na descida para a Curva 2 e foi forçado a seguir em frente.

Os comissários de bordo lhe entregaram oficialmente a sanção na quinta volta, que ele cumpriu devidamente na oitava volta - retornando à pista logo à frente de Aleix Espargaró, da Aprilia.

Martín afirmou que teria continuado normalmente e não teria ficado atrás de Bagnaia propositalmente se soubesse que receberia uma penalidade.

"Justo ou não justo, no final das contas é o que é", disse ele. "Hoje foi um dia com complicações. Dei o meu melhor nessa situação". "No final, fui um pouco longo [na curva 2] porque também não tinha muito espaço com Pecco, e até o deixei passar".

"Não fiz o 'atalho' rápido, apenas perdi a posição para Pecco. Mesmo assim, houve uma penalidade de uma volta longa". "Se eu soubesse, teria ficado em primeiro e esperado a penalidade. Mas foi assim que aconteceu".

Bagnaia tem um forte histórico no Red Bull Ring, tendo vencido duas das últimas edições do GP da Áustria em 2022 e 2023. Martín levou a melhor sobre ele no treino classificatório, batendo-o na pole position, mas foi Bagnaia quem saiu na frente na sprint.

Depois de concluir que está mais perto de Bagnaia do que muitos esperavam, ele acredita que tem a velocidade necessária para desafiar o bicampeão na corrida de domingo.

"Acho que salvei a corrida, ser o segundo colocado com essas complicações foi bom", disse ele.

"A volta longa foi muito próxima do limite. Houve um momento em que pensei que ia sair e que até teria outro. Mas consegui salvá-la".

"Outro segundo lugar, que na realidade teria sido o terceiro". "Mas acho que, sem a volta longa, tenho potencial para brigar com Pecco amanhã", conclui.

