Marc Márquez admitiu ter perdido um "pódio fácil" por ter sido "otimista demais" e não ter terminado a corrida de sprint do GP da Áustria de MotoGP. O piloto da Gresini estava em segundo lugar, atrás do líder, Francesco Bagnaia, na volta 10 de 14, quando se envolveu em uma batida de frente na subida da Curva 3, mal conseguindo se segurar na Ducati e cair no chão.

Embora o hexacampeão tenha conseguido fazer a moto voltar a funcionar, ele foi forçado a parar nos boxes no final da volta para se retirar da corrida, perdendo nove pontos cruciais em sua luta com a Ducati de fábrica de Enea Bastianini pelo terceiro lugar na classificação.

Embora tenha sido a terceira vez que ele sofreu um acidente em sprints nos últimos quatro finais de semana, a queda em Spielberg foi diferente, pois ele tinha o ritmo para correr perto das GP24 mais rápidas dos candidatos ao título Bagnaia e Jorge Martín.

Quando lhe pediram para explicar o que causou o acidente, o espanhol disse: "O que aconteceu foi que eu estava muito otimista". "Honestamente, era um pódio fácil. Eu estava pilotando muito bem. Na primeira parte da corrida, eu disse 'ok, vou ficar calmo'."

"Eles [Bagnaia e Martín] têm meio passo a mais do que eu. Ontem, [era] um, hoje metade". "E nas últimas voltas eu senti algo. Pensei 'ok, é hora de atacar'. Quando faltavam cinco voltas e eu ataquei, recuperei alguma coisa porque estava pilotando muito bem".

"Depois tentei atacar um pouco mais, mas fui muito otimista na curva 3. Naquela volta, fiz minha T1 mais rápida da corrida e forcei demais. Mas [forcei demais] porque fazia muito tempo que eu não sentia que era capaz de lutar pela vitória [e agora eu podia]".

"É claro que acho que Pecco tinha algo mais, mas pelo menos estávamos perto dele".

Márquez revelou que travou os pneus ao entrar na curva à direita, o que o levou a soltar os freios na tentativa de desacelerar a moto.

No entanto, na verdade, a moto acelerou porque os pneus de hexacampeão travaram, deixando-o no chão.

"É muito difícil entender o limite da pista, especialmente quando você está andando atrás dos outros, porque de manhã, com as temperaturas mais baixas, 15 graus a menos na pista de corrida, o estilo de pilotagem é completamente diferente". "Hoje, na corrida, eu estava travando muito a frente e foi muito mais difícil".

"Na verdade, antes da batida, eu estava travado nos freios, soltei um pouco os freios e, quando puxei novamente, foi quando bati por causa da velocidade. Quando você tem uma trava, a velocidade aumenta".

Márquez adotou uma abordagem conservadora no GP da Inglaterra há duas semanas, depois de sofrer um acidente semelhante no final da corrida sprint.

No entanto, o piloto de 31 anos não acha que precisa ir com calma desta vez e acredita que o quinto pódio do ano em uma corrida pode estar garantido no domingo.

"O acidente de Silverstone me fez sentir muito pior do que hoje", disse ele. "Hoje eu sinto que não gosto de bater, mas pelo menos eu estava lá [no ritmo]. Eu estava lutando pelas primeiras posições".

"Mas é verdade que amanhã, se formos espertos, podemos conseguir o terceiro lugar em um bom modo. Mas então vamos ver durante a corrida quando você vai bater o martelo, não dá para saber", conclui.

