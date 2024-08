A lenda da MotoGP, Valentino Rossi, opinou sobre a disputa pelo título entre seu pupilo Francesco Bagnaia e o rival da Pramac, Jorge Martín, na temporada 2024.

Sem compromissos conflitantes com seu programa de corridas de GT com a BMW, Rossi esteve presente no GP da Áustria deste fim de semana em Spielberg, cumprindo sua função de dono da equipe VR46.

O italiano também está observando atentamente o desempenho de Bagnaia e Martín, que mais uma vez provaram estar um patamar à parte das demais. Os dois se classificaram com meio segundo de vantagem sobre os demais e também conquistaram os primeiros lugares na sprint de sábado, repetindo o resultado no GP do domingo.

Rossi conhece Bagnaia muito bem, desde a época em que ele pilotava pela VR46 na Moto2, e tem apoiado sua carreira na MotoGP desde então, enquanto Martín também ficou sob seu radar após seu impressionante desafio pelo título em 2023.

O piloto de 45 anos elogiou Martín, da Pramac, por elevar seu nível e melhorar sua habilidade em todas as áreas, mas acha que vencer Bagnaia será difícil, pois ele não tem "pontos fracos" na MotoGP.

"Martín está lá. Ele sempre consegue buscar um pouco mais, é muito calmo, pilota bem e é incrivelmente rápido", disse ele à emissora italiana Sky Sports. "Ele melhorou muito em todos os aspectos [mas] no momento Bagnaia não tem um ponto fraco".

"Ele tem a [velocidade de] classificação, ele sempre consegue acertar a largada, e isso é muito importante. É algo que campeões como [Max] Verstappen fazem [na F1]. Largar bem sempre não é fácil, de vez em quando você comete um erro, mas ele está sempre lá. Então, ele é incrivelmente rápido".

"Ultimamente, sob pressão, ele está dando o melhor de si. Para mim, esse é o ponto forte de Bagnaia: ele é agressivo, mas não é sujo. Ele é limpo, mas não é bobo. É a mistura certa de maldade e agressividade. Ele pilota a Ducati com excesso de direção na frenagem, mas também com pensando nos pneus e sem cometer erros. Agora é difícil derrotá-lo, mas estou lá com Martín".

A batalha pelo título oscilou entre os dois pilotos da Ducati várias vezes na primeira metade da temporada, com Martín abrindo uma grande vantagem após Le Mans e Bagnaia revertendo essa vantagem com quatro vitórias consecutivas.

Martín estava em desvantagem no início das férias de verão, em julho, mas mostrou grande determinação na última etapa, na Grã-Bretanha, para retomar o controle do campeonato. A vitória de Bagnaia no sprint da Áustria, no entanto, deixou os dois pilotos empatados no topo do campeonato. Agora, o bicampeão abre cinco pontos de vantagem com o triunfo no GP deste domingo.

Rossi acredita que é muito provável que a luta entre Bagnaia e Martin vá até o fim em Valência, em novembro, com pouco para separar a dupla.

"Depois de tantas corridas, eles ainda estão empatados, então há uma boa chance de que cheguem até o final", disse ele. "Então, depende muito da dinâmica. Viemos de um momento em que Bagnaia havia recuperado muitos pontos, porque ele já estava 44 pontos atrás. Ele recuperou e está lá".

"De qualquer forma, será uma boa luta, porque Martín é um piloto muito rápido, ele também comete poucos erros, começa bem e essas são as coisas importantes na MotoGP de hoje, então será uma boa luta até o final".

Ele acrescentou: "Antes das férias, Pecco estava em uma condição melhor, porque ele o alcançou e também o ultrapassou. Mas Martin, apesar do fato de que no próximo ano ele não estará mais na Ducati e terá que mudar de equipe, quando voltou das férias estava imediatamente lá e conseguiu voltar à frente".

"Neste momento, é um empate. Mesmo de fora, os dois são sempre os que andam um pouco mais. Você também pode ver que eles têm alguns décimos nos pontos mais importantes da pista".

