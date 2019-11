Fiquei muito feliz com a notícia de que a MotoGP voltará ao Brasil em 2022. Ter uma corrida aqui é o sonho de muitos motociclistas e fãs do esporte, principalmente o meu, porque também sempre sonhei em competir em uma etapa do mundial em nosso país.

Vou dar o meu melhor, como sempre dou, para conseguir estar nessa prova. Como piloto do Mundial de Motovelocidade, vai ser uma experiência inesquecível, e claro, é muito bom para o esporte, com a molecada que está começando a competir tendo uma inspiração maior, além de poder assistir uma corrida da MotoGP aqui. Acho que isso é um grande passo para nós, e espero que realmente dê certo.

Espero também que todos os envolvidos consigam ter sucesso nesse projeto, isso vai significar muito para o esporte no Brasil. As pessoas pelo mundo não tem a noção de como o povo brasileiro é amante do motociclismo, de quantas pessoas são fãs desse esporte. Dá para garantir que será um sucesso, será uma etapa com muitos fãs frequentando o novo autódromo do Rio de Janeiro.

Estou na torcida de que dê tudo certo, que eu possa estar lá competindo, representando o Brasil. Não vejo a hora de chegar 2022 para competir no GP do Brasil.

Brasil já recebeu a MotoGP

Três locais já receberam provas da MotoGP no Brasil. De 1987 a 1989, Goiânia recebeu as principais motos e pilotos do mundo. Em 1992, foi a vez de Interlagos ser o palco. De 1996 a 2004, o extinto autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, fez parte do calendário.

Pela categoria principal, as 500cc, Valentino Rossi é o recordista de vitórias, com quatro triunfos. Mick Doohan tem dois êxitos e o japonês Makoto Tamada foi o último ganhador da etapa brasileira. Veja imagens das provas: