Dovizioso não fica “tão feliz" com vice-campeonato da MotoGP

Ao terminar em sétimo no GP da Austrália, Andrea Dovizioso ficou 57 pontos à frente de Alex Rins e, portanto, garantiu o segundo lugar na classificação deste ano, atrás do campeão Marc Márquez.

Mas o italiano disse que sua falta de competitividade em Phillip Island, onde terminou 15 segundos atrás de Márquez, apagou o brilho da conquista.

"Confirmamos nossos altos e baixos nesta temporada", disse Dovizioso. "Não somos rápidos como no ano passado. Ficamos a 15 segundos [do vencedor], o que é ruim”, lamentou Dovi.

"Terminei em sétimo, mas se fosse apenas um segundo mais rápido poderia ter terminado em terceiro. Não é esse o ponto. Não podemos ficar felizes com isso. Essa é a realidade neste momento”.

"No final, com todos os altos e baixos desta temporada, terminamos em segundo [no geral] e confirmamos essas duas corridas antes do final. Isso é positivo."

"Mas não somos tão competitivos e não estou tão feliz. Márquez sozinho está a um ponto de mim e de Danilo [Petrucci] na classificação das equipes".

De maneira incomum, Dovizioso foi terceiro da Ducati na Austrália, quando Jack Miller conquistou o pódio, à frente de Francesco Bagnaia.

O piloto quis dizer que estava no pódio até cometer um erro no Southern Loop na última volta, mas mesmo assim parabenizou Bagnaia pelo melhor resultado de sua temporada de estreia.

"É uma pista muito particular", disse Dovizioso. "É mais sobre o seu estilo de pilotagem e suas linhas. Os pilotos que são fortes aqui, em outras pistas não são tão rápido”.

"Na minha opinião, há uma maneira de andar que faz a diferença: ou seja, quem desliza muito vai forte aqui. Se olharmos para Cal [Crutchlow], com qualquer moto que ele pilotou, foi rápido, como [Andrea] Iannone, que de fato correu bem aqui”.

"Bagnaia, que sempre lutou este ano, foi forte. Fiz algumas voltas com Pecco, mas percebi que ele ainda está andando como se estivesse na Moto2 e talvez seja por isso que não é rápido”.

"Ele transfere a carga de uma maneira diferente da que fazemos no MotoGP. Mas nesta pista funciona melhor e permite que você vá rápido mesmo quando o pneu desgasta”.

Reportagem adicional de Oriol Puigdemont