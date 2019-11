Depois de conquistar o título da MotoGP no já distante GP da Tailândia, Marc Márquez estabeleceu uma meta clara até o final da temporada: terminar no pódio em todas as corridas, pelo menos em todas que terminar, porque a queda de Austin impedirá estar no top-3 em todas.

“A verdade é que estamos em um momento muito bom, desfrutando da moto e tudo o que experimentamos funciona, é hora de continuar. O objetivo é terminar todas as corridas no pódio. Vamos tentar lutar por uma nova vitória e pressionar os nossos rivais”, explicou nesta quinta-feira em Sepang.

“Em teoria, se compararmos a moto deste ano com a que vencemos no ano passado, teremos mais velocidade e melhor motor. Em 2018, tivemos Honda, Suzuki e Yamaha no pódio. A Ducati que foi a mais rápida não subiu. Será um fim de semana difícil, mas tentaremos conseguir o melhor tempo em todos os treinos e estar preparados para lutar pela vitória no domingo.”

Os números esmagadores de Márquez contrastam com os de seu companheiro de equipe, Jorge Lorenzo, que está enfrentando sua pior temporada na MotoGP.

“Fui sincero com Jorge desde o início e, desde 2013, o caráter da Honda sempre foi o mesmo. É uma moto crítica, física e com a qual você deve estar disposto a cair 20 vezes para encontrar o limite”, disse Marc.

Com os títulos de pilotos e construtores fechados, Márquez agora tem pela frente os desafios de superar o recorde de pontos em uma única temporada, que é de Lorenzo, com 383 somados em 2010, e dar o título de equipes para a Repsol Honda.

"A tríplice coroa é muito mais importante do que os recordes. O título de equipes deixa a Repsol Honda muito empolgada, mas isso não depende apenas de mim”, argumentou.

“Esta temporada será difícil de repetir. Em 2014, eu também tinha muita velocidade, mas a consistência não era a mesma”, lembrou.

Confira uma seleção de imagens de Marc Márquez ao longo da temporada 2019