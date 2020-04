Durante a paralisação do esporte ao redor do mundo devido à pandemia da Covid-19, muitos canais de televisão pelo mundo e as próprias categorias estão apostando na nostalgia para manter o público entretido durante esse período, exibindo momentos clássicos. No esporte a motor, não tem sido diferente, com transmissões quase diárias de provas de Fórmula 1, MotoGP, Fórmula E e mais. Mas, no Reino Unido, um canal resolveu ir além de apenas fazer com que o público revivesse esses momentos.

A BT Sport é a responsável pela transmissão da MotoGP para o Reino Unido e, ao longo do mês de março e abril, eles iniciaram um projeto chamado "A Melhor Corrida". A cada domingo, o canal exibia quatro provas clássicas da MotoGP, e, na sequência, o público votava em suas favoritas. As vencedoras se enfrentaram em uma final para escolher a melhor corrida da MotoGP de todos os tempos. E a vencedora foi revelada neste domingo.

Quatro corridas chegaram à final: Laguna Seca 2008, Catalunha 2009, Phillip Island 2015 e Argentina 2018, que haviam vencido nas "fases preliminares".

Em quarto lugar, com 12,40% dos votos, ficou o GP da Argentina de 2018, uma prova que teve seu início atrasado devido à pista molhada, e que terminou com a vitória de Cal Crutchlow.

A prova foi marcada por uma largada inusitada, já que todos os pilotos resolveram trocar para pneus de chuva, menos o pole Jack Miller, criando uma situação onde o australiano acabou largando com várias fileiras de vantagem em relação a todo o grid.

Para o campeão daquele ano, foi um dia difícil. Marc Márquez teve com sua moto, um toque, uma queda e um drive through de punição. E, na frente, o fim da prova foi marcado por uma grande disputa, que terminou com Crutchlow em primeiro, Zarco em segundo e Rins em terceiro.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

Com 20% dos votos, o terceiro lugar foi para o GP da Austrália de 2015. Phillip Island é uma pista amada pelos pilotos da MotoGP e sempre proporciona grandes momentos. Mas essa edição em especial é elogiada pelos próprios pilotos, com muitos afirmando ter sido uma das melhores de suas carreiras.

Marc Márquez largou na pole e venceu, mas era um ano em que o espanhol não estava muito próximo da luta pelo título, que estava polarizada entre Valentino Rossi e Jorge Lorenzo.

Foi uma corrida em que o pelotão da frente esteve muito próximo, o que proporcionou grandes disputas entre Márquez, Rossi, Lorenzo e Iannone.

A prova ainda foi marcada por uma cena inusitada quando Andrea Iannone, correndo pela Ducati, deu uma cabeçada em uma pomba.

O GP dos Estados Unidos de 2008 em Laguna Seca ficou com a medalha de prata, com 22,40% dos votos. Naquela edição, Casey Stoner garantiu a pole mas, na largada, Valentino Rossi pulou para a frente e deu início a uma disputa épica entre os pilotos, que também ocupavam as duas primeiras posições no mundial.

A disputa entre Rossi e Stoner foi agressiva, contando com a colaboração do traçado de Laguna Seca, que permitia o X. Mas a disputa chegou ao fim antes da bandeira quadriculada, quando Stoner acabou saindo da pista, perdendo o italiano de vista e terminando mais de 10 segundos atrás.

Casey Stoner leads Valentino Rossi Photo by: Bob Heathcote

E, com 45,20% dos votos, a medalha de ouro ficou com o GP da Catalunha de 2009. A prova sempre foi considerada uma das mais emocionantes da história da MotoGP, pela disputa entre Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, que eram companheiros de equipe.

Com Lorenzo na frente, Valentino ultrapassou o espanhol na última curva da última volta, se aproveitando do traçado que ele havia feito, ganhando com apenas 0s095 de vantagem.

Vale destacar que, apesar de Valentino ter ganhando o mundial no final daquele ano com 45 pontos de vantagem sobre Lorenzo, os dois saíram da Catalunha empatados na liderança do mundial juntos com Casey Stoner, com 106 pontos para cada.

GALERIA: A trajetória de Valentino Rossi no Mundial de Motovelocidade

Galeria Lista 1996 (125cc) - 9º no mundial (1 vitória), 111 pontos 1 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997 (125cc) - Campeão (11 vitórias), 321 pontos 2 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 (250cc) - Vice-campeão (5 vitórias), 201 pontos 3 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998, GP de Imola (250cc) 4 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 (250cc) - Campeão (9 vitórias), 309 pontos 5 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999, GP da Itália (250cc) 6 / 42 Foto de: Aprilia Racing 1999, GP de Imola (250cc) 7 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000 - Vice-campeão (2 vitórias), 209 pontos 8 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Campeão (11 vitórias), 325 pontos 9 / 42 Foto de: Marlboro Yamaha Team 2001, GP da Itália 10 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002 - Campeão (11 vitórias), 355 pontos 11 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Campeão (9 vitórias), 357 pontos 12 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003, GP de Valência 13 / 42 Foto de: Richard Sloop 2004 - Campeão (9 vitórias), 304 pontos 14 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Campeão (11 vitórias), 367 pontos 15 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP dos EUA 16 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP de Valência 17 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Vice-campeão (5 vitórias), 247 pontos 18 / 42 Foto de: Camel Media Service 2007 - 3º no mundial (4 vitórias), 241 pontos 19 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Holanda 20 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Austrália 21 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Campeão (9 vitórias), 373 pontos 22 / 42 Foto de: Bob Heathcote 2008, GP da Catalunha 23 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Campeão (6 vitórias), 306 pontos 24 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation 2009, GP de Portugal 25 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - 3º no mundial (2 vitórias), 233 pontos 26 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation 2010, GP dos EUA e de Indianápolis 27 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011 - 7º no mundial (0 vitórias), 139 pontos 28 / 42 Foto de: Ducati Corse 2012 - 6º no mundial (0 vitórias), 163 pontos 29 / 42 Foto de: Ducati Corse 2013 - 4º no mundial (1 vitória), 237 pontos 30 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2014 - Vice-campeão (2 vitórias), 295 pontos 31 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2015 - Vice-campeão (4 vitórias), 325 pontos 32 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2016 - Vice-campeão (2 vitórias), 249 pontos 33 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2017 - 5º no mundial (1 vitória), 208 pontos 34 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - 3º no mundial (0 vitórias), 198 pontos 35 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - 7º no mundial 36 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Corridas disputadas: 341 (apenas na MotoGP) / 402 (total) 37 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vitórias na MotoGP: 89 38 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pódios na MotoGP: 198 39 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pontos conquistados: 5.297 40 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Etapa com maior número de vitórias: GP da Holanda, em Assen, com 8 vitórias 41 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vitórias no GP do Rio de Janeiro em Jacarepaguá: 6 42 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4 vitórias na MotoGP / 500cc (2000 - 2003) / 1 vitória na 250cc (1999) / 1 vitória na 125cc (1997) / Valentino só não ganhou no Rio de Janeiro em 2004, devido a um acidente na oitava volta

