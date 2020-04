Yamaha minimiza chances de retorno de Lorenzo ao grid da MotoGP

O tricampeão da MotoGP Jorge Lorenzo havia anunciado sua aposentadoria no final de 2019, após um ano difícil com a Honda, mas, pouco depois, assinou com a Yamaha para ser o novo piloto de testes. Nesse ano, divulgou ainda que participaria do GP da Catalunha - antes de seu adiamento - como uma participação especial, o que fizeram crescer os rumores de um possível retorno do espanhol ao grid em 2021, algo que a Yamaha vê como difícil.

Durante os testes de pré-temporada na Malásia, onde andou com uma M1 de 2019, Lorenzo admitiu que as chances de um retorno ao grid da MotoGP haviam crescido, apesar de insistir que ainda estava 98% certo de sua aposentadoria e, mais recentemente, afirmou que caso optasse por voltar, teria várias ofertas.

Porém, em uma entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, o chefe da Yamaha, Lin Jarvis, afirmou que não sabia o quão factível seria um retorno de Lorenzo.

"Pode ser uma outra solução para a Petronas ou outras, ele só tem um contrato de um ano conosco", disse Jarvis. "O teste em Sepang ajudou ele a redescobrir a Yamaha e alguns reflexos".

"Ele também está confuso nesse momento: fica difícil decidir quando correr novamente sem poder ir à pista antes. Ele deveria correr no GP da Catalunha, e agora nem sabemos se isso seria possível na temporada".

Durante os testes em Sepang, Valentino Rossi sugeriu que seu ex-companheiro de equipe poderia voltar ao grid em 2021 se ele quisesse, e afirmou novamente isso em uma entrevista via redes sociais organizada pela Yamaha.

Rossi perdeu sua vaga na equipe oficial da Yamaha para 2021, mas recebeu a garantia da fábrica que, caso ele opte por continuar (e ele quer), todo o apoio e a vaga na Petronas.

Nos últimos meses, os rumores começaram a surgir sobre uma possível dupla dos sonhos da Petronas com Rossi e Lorenzo, que dividiriam uma equipe pela terceira vez em suas carreiras.

Quando perguntado sobre a possibilidade, Rossi disse: "Acho que Franco [Morbidelli, atual piloto da Petronas] não ficaria muito feliz com isso. Isso seria um grande problema porque, no ano passado, Franco foi bem, mas Quartararo foi melhor".

"Mas durante a pré-temporada, Franco foi muito rápido, então acho que ele vai dar o máximo para manter sua vaga na equipe. Então não sei o que Lorenzo vai decidir, e talvez a Yamaha terá que colocar cinco motos no grid!".

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Jarvis também falou da perspectiva de Rossi e Lorenzo serem companheiros na Petronas, mas destacou que a equipe tem preferência por pilotos jovens.

"Seria interessante, principalmente porque não teria que lidar com eles", brincou. "Mas acho difícil; o foco da Petronas sempre foi desenvolver as próximas gerações".

"E eu gosto muito de Morbidelli. Ele está na lista de outras montadoras, mas espero que ele fique conosco".

