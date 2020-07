Confira os horários do GP da Andaluzia da MotoGP

A MotoGP dará sequência ao campeonato de 2020 já neste fim de semana, com o GP da Andaluzia, que na verdade é a segunda corrida de Jerez. Assim como aconteceu na primeira etapa, as principais competições estarão de volta juntas, inclusive a MotoE, que teve a vitória de Eric Granado.

Na categoria rainha, Marc Márquez pode ser a grande surpresa, já que o hexacampeão mundial sofreu forte queda no domingo e com uma fratura no braço direito.

Confira os horários do GP da Andaluzia (Brasília)

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 4h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 9h10 Treino Livre 3 Sábado 4h55 Treino Livre 4 Sábado 8h30 Treino Classificatório Sábado 9h10 Fox Sports Corrida Domingo 9h Fox Sports Moto2 Treino Classificatório Sábado 10h10 Fox Sports Corrida Domingo 7h20 Fox Sports Moto3 Treino Classificatório Sábado 7h35 Fox Sports Corrida Domingo 6h Fox Sports MotoE Treino Classificatório Sábado 11h05 Fox Sports Corrida Domingo 5h05 Fox Sports

