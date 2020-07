MotoGP: Márquez é declarado apto para correr no GP da Andaluzia

Hexacampeão da MotoGP e 'vítima' de acidente no qual quebrou o braço direito no GP da Espanha, disputado no último fim de semana em Jerez, o espanhol Marc Márquez foi declarado apto para correr no GP da Andaluzia, neste fim de semana, no mesmo local.

A atualização sobre o estado do piloto da Honda vem dias após o hexacampeão ser operado. Em função da forte queda no último domingo, o espanhol passou por cirurgia no úmero do braço direito, mas pretende voltar à ação já neste fim de semana.

Márquez caiu na volta 22 de um total de 25 durante a etapa de estreia da categoria rainha da motovelocidade. Na terça-feira, já em Barcelona, o espanhol foi submetido a uma operação, na qual uma placa e alguns parafusos foram fixados no osso.

O procedimento foi um sucesso e, crucialmente, nenhum dano ao nervo radial foi descoberto. Tendo isso em vista, o piloto foi declarado apto para correr no GP da Andaluzia, em grande reviravolta no princípio de temporada da MotoGP.

Anteriormente, os médicos e a Honda tinham dito que Márquez estaria fora da segunda corrida em Jerez. Inicialmente, pretendia-se processar sua volta ao grid no GP da República Tcheca, mas o hexa já revelou sua intenção de pilotar neste fim de semana.

De volta a Jerez nesta quinta-feira, Márquez passou por um exame médico nesta tarde espanhola e foi aprovado pelos médicos da MotoGP para participar da programação de pista neste final de semana.

Outro representante da Honda na categoria, o piloto britânico Cal Crutchlow, da equipe satélite LCR, também está apto a correr, após passar por operação no pulso direito, machucado em acidente durante o warm up para o GP da Espanha.

O espanhol Álex Rins, da Suzuki, é outro que deve voltar ao grid. O piloto fraturou o ombro direito após queda no treino classificatório do último sábado, mas está apto a correr no GP da Andaluzia.

