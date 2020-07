Márquez planeja retorno "impensável" na MotoGP já neste domingo

E quem diria? Marc Márquez pode ser a grande surpresa da MotoGP neste final de semana, no GP da Andaluzia, segunda prova em Jerez. Após passar por cirurgia ontem para resolver a fratura no braço direito, o hexacampeão já avalia a possibilidade de alinhar sua Honda no grid já neste domingo.

No último domingo, durante o GP da Espanha, o espanhol sofreu uma grande queda enquanto fazia uma brilhante prova de recuperação. Após ser catapultado da moto, caindo forte na brita, ele foi atingido pela própria moto, terminando com uma fratura no braço direito.

Embora houvesse uma preocupação inicial de que o nervo radial poderia ter sido afetado, exames mostraram que não, o que diminui consideravelmente seu tempo de recuperação.

Na segunda, Márquez voou para Barcelona, onde foi operado no Hospital Dexus na manhã desta terça-feira, pela equipe do dr. Xavier Mir. Na manhã desta quarta, ele recebeu alta e voltou para sua cidade, Cervera, onde deu início à reabilitação.

O objetivo inicial de Márquez era retornar ao campeonato no GP da República Tcheca, em Brno, marcado para 09 de agosto. Com isso, perderia apenas o GP da Andaluzia, neste final de semana.

Mas a injeção moral resultante da notícia de que seu nervo não foi afetado pode levá-lo a tentar o impossível e voltar já em Jerez, buscando pelo menos marcar alguns pontos, que podem ser vitais em uma temporada mais curta.

No momento, o calendário da MotoGP tem 13 etapas confirmadas e mais três estão no limbo: Argentina, Tailândia e Malásia. Segundo a Dorna, o cronograma só deverá contar com no máximo essas adições, sem nenhuma prova por fora.

Nas próximas horas, Márquez avaliará sua condição e, dependendo de sua decisão, ele poderá voltar ao circuito andaluz com sua equipe, segundo informações do Periodio de Catalunya.

A Honda pode atrasar sua chegada a Jerez até sábado, que seria o prazo final para qualquer inscrição na corrida, permitindo a ele disputar a classificação.

‘Deu ruim’! Bruno Senna relata acidente “tenso” do tio Ayrton com buggy em fazenda da família

PODCAST #059: O debate de fãs e haters sobre Hamilton com presença de Eric Granado

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: