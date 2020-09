Confira os horários e como assistir a MotoGP em Barcelona

Após chegar na metade da temporada 2020, a MotoGP troca o circuito de Misano pelo de Barcelona neste fim de semana para o GP da Catalunha, a terceira etapa em solo espanhol no ano, com mais quatro ainda na programação para o futuro.

Essa será a oitava etapa de um total de 14 e após a vitória de Maverick Viñales no GP da Emilia Romagna no último final de semana passada, a disputa pela ponta do Mundial está mais quente do que nunca.

Mesmo com duas performances abaixo da média em Misano, Andrea Dovizioso segue como líder do Mundial, com 84 pontos. Mas agora o piloto da Ducati vê três pilotos em sua cola. Logo atrás, com 83 pontos cada, estão Fabio Quartararo da Petronas Yamaha e Viñales. Já Joan Mir vem em quarto com 80 pontos.

Com a grande variedade de pilotos vencendo na temporada, a disputa pelo título segue muito embolada, sem um franco favorito ao título. Dovizioso está a uma corrida de distância (25 pontos) de Miguel Oliveira, o oitavo colocado. Com 175 pontos ainda em jogo, tudo segue em aberto.

Tudo isso são ingredientes para um grande final de semana em solo espanhol. A programação do sábado e do domingo terão transmissões pelo Fox Sports.

Confira abaixo a programação completa da MotoGP na Catalunha:

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 Sexta-feira 4h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 9h10 Treino Livre 3 Sábado 4h55 Treino Livre 4 Sábado 8h30 Classificação Sábado 9h10 Corrida Domingo 10h

