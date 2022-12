Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP introduzirá em 2023 algumas novidades técnicas e desportivas, incluindo mudanças que impactam suas categorias de apoio, a Moto2 e a Moto3. Essas modificações foram ratificadas pela Comissão responsável pelo Mundial em novembro, com a presença de Carmelo Ezpeleta (CEO da Dorna), Paul Duparc (Diretor Desportivo da FIM), Hervé Poncharal (Presidente da IRTA) e mais.

Neste especial, o Motorsport.com explica quais são as novidades que entram em vigor a partir da próxima temporada.

Distribuição de pontos na MotoGP, Moto2 e Moto3 com bandeira vermelha

Especialmente nas passagens pela Ásia, várias sessões da MotoGP em 2022 foram impactadas pelas bandeiras vermelhas, especialmente pelas condições meteorológicas. Por isso, em 2023, será estabelecido um novo critério para a distribuição de pontos. Se uma prova não passar de três voltas completas, ela será anulada, sem pontos.

Se ficar entre três voltas e 50% da distância total, são distribuídos metade dos pontos. Acima dos 50%, pontuação total.

Introdução das Sprints na MotoGP e mudanças no formato

A MotoGP decidiu ir com tudo e introduzir as corridas sprint em 2023 em todas as corridas. Com isso, o formato do fim de semana passa por mudanças. O TL4 da MotoGP será eliminado, com o TL3 passando a ocupar a sua função, acontecendo logo antes do quali. Com isso, os grupos da classificação serão determinados com base apenas nos resultados dos TLs 1 e 2.

Na Moto3 e na Moto2 isso também aconteceria. Mas após uma consulta com as equipes, foi tomada a decisão de que o TL3 seguirá tendo um papel fundamental na determinação dos grupos do quali.

A Direção de Prova não poderá mais isentar um piloto de ter excedido o corte de 105%

Até então, a direção de prova poderia abrir uma exceção para pilotos que tivessem registrado tempos 105% acima da pole position para que pudessem correr no domingo. Em 2023, essa norma não estará vigente, e quem não cumprir os 105% estará proibido de disputar a corrida.

A exceção fica para a MotoE, devido ao número menor de etapas e de treinos.

Pilotos da MotoGP terão 50% de combustível para as sprints

As corridas de sábado terão metade da voltas de um GP tradicional e, por isso, foi decidido que os pilotos terão acesso a apenas metade da quantidade de combustível do domingo. Mas não é exatamente 50%. Um tanque para o domingo é fixado em 22 litros, contra 12 da prova de sábado.

O regulamento indica que as equipes poderão construir tanques específicos para as corridas sprint, mas isso não é uma obrigatoriedade, podendo utilizar o modelo habitual.

Apêndices aerodinâmicos mais elevados e novos suportes para os discos de freio

O apêndice aerodinâmico que a MotoGP monta na parte inferior do quadro, preso ao braço oscilante, terá que estar a 35mm do solo, contra 15 do regulamento anterior. Essa mudança vem após o incidente de Misano neste ano, onde um dos pilotos perdeu o apêndice após um impacto.

Além disso, foi aprovado para todas as categorias que os suportes dos discos de freio somente podem ser de magnésio e alumínio. Em nenhum caso poderão ser usados materiais como fibra de carbono ou de vidro.

Novos limites de idade na Moto2 e Moto3

Essa mudança não pegou ninguém se surpresa, já que havia sido anunciada há mais de um ano, sendo introduzida em 2022 em algumas categorias da Federação Internacional de Motociclismo. Todos os pilotos que querem competir nas categorias do Mundial precisam ter atingido a maioridade. Até agora, era permitido a presença de pilotos acima de 16 anos.

A única exceção permitida é se o piloto em questão for o atual campeão das seguintes categorias: JuniorGP, Rookies Cup ou Europeu de Moto2.

