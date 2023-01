Le Mans será palco do GP 1000 da história da MotoGP em maio

Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP chegará em um marco histórico em 2023: a realização do 1000º GP do Mundial de Motovelocidade. E um feito desses merece acontecer em um dos templos do esporte a motor mundial: Le Mans, onde a categoria realiza o GP da França.

Le Mans é um dos circuitos mais míticos do esporte a motor, talvez até o maior deles. Sua presença em diversas categorias é inegociável, e uma visita é uma tarefa quase obrigatória para qualquer fã.

E por mais que as 24 Horas sejam o evento mais importante do local, ele está longe de ser o único. Por seu paddock, passam outras competições, entre as quais a MotoGP. E não há cenário melhor para que a categoria-rainha da motovelocidade mundial celebre seu 1000º GP.

O Mundial de Motovelocidade teve seu pontapé inicial em 1949, com a primeira etapa sendo na mítica Ilha de Man (que acabou deixando o calendário pouco depois). A partir daí, se acumulam mais de 70 anos de história, com 125 campeões mundiais diferentes em suas classes.

Além disso, a MotoGP já visitou 20 países diferentes, correndo em 73 circuitos, números que aumentarão em 2023 com as chegadas de Índia e Cazaquistão.

É pura coincidência que a data coincida com o GP da França, mas o palco acaba sendo propício para a categoria, por ser um dos melhores palcos dos últimos anos. O esporte sob duas rodas vive um bom momento no país francês, especialmente após o título de Fabio Quartararo em 2021.

Porém, a MotoGP completará 1000 GPs em um momento delicado. A audiência da categoria baixou, em comparação ao aumento de outros campeonatos, como a Fórmula 1, e a evolução técnica leva as equipes a temerem um aumento drástico nos gastos.

Para fomentar o interesse, a Dorna trouxe uma série de mudanças para 2023, em especial a introdução das corridas sprints aos sábado, acontecendo em todos os finais de semana.

De qualquer jeito, espera-se uma boa temporada, com Francesco Bagnaia e a Ducati buscando defender sua coroa frente a um Fabio Quartararo que quer ir atrás do bicampeonato após um 2022 complicado com a Yamaha, enquanto há muita expectativa sobre um retorno de Marc Márquez e a Honda ao topo.

