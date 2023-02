Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana acontece na Suécia a edição de 2023 da Race of Champions (RoC). O lendário evento, que começou a ser realizado em 1988, reúne os melhores pilotos de diferentes categorias do automobilismo, independentemente da série, idade, procedência ou gênero.

Objetivo? Descubrir quem é o melhor piloto em igualdade de condições. Em suma, quem é o campeão dos campeões. Na edição de 2023, participam pilotos da Fórmula 1, Fórmula 2, WRC (Campeonato Mundial de Rally), WEC (Campeonato Mundial de Endurance) e muitas outras categorias de destaque no mundo do automobilismo. Com nomes tão reconhecidos como Sebastian Vettel, Sébastien Loeb, Mick Schumacher, Valtteri Bottas, Thierry Neuville, David Coulthard, Felipe Drugovich, Mika Hakkinen ou Jamie Chadwick.

No entanto, assim como nas edições recentes, houve um nome que faltou significativamente: Michael Schumacher. O ex-piloto de F1, heptacampeão mundial, foi bastante assíduo no evento, e ao longo dos anos acumulou um importante recorde.

Formando dupla com Sebastian Vettel, 'Schumi' conquistou seis vitórias consecutivas na Copa das Nações pela Alemanha, um recorde que até hoje ninguém conseguiu superar.

É por isso que, antes de começar o último dia desta edição, a organização da Race of Champions quis prestar uma homenagem ao alemão.

Minutos antes de os carros entrarem no gelo sueco, todos os participantes posaram para as câmeras com uma faixa que dizia "Continue lutando, Michael. Sentimos sua falta."

Desde seu grave acidente enquanto esquiava em dezembro de 2013, as informações sobre seu estado de saúde não são claras. Nossos colegas da edição alemã do Motorsport.com explicaram que nenhum jornalista recebe notícias sobre isso porque existe uma espécie de 'acordo de cavalheiros' entre a imprensa, a família e Sabine Kehm [sua porta-voz].

Quem segue participando da RoC é seu filho, Mick Schumacher, embora sem o sucesso do pai.

