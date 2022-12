Carregar reprodutor de áudio

Marc Márquez foi até o programa de humor El novato, nessa quinta-feira, onde foi sincero sobre diversos aspectos da sua vida e carreira. Conduzido pelo lendário jogador de futebol do Real Betis, Joaquín Sánchez, o seis vezes campeão da MotoGP foi relatando diferentes momentos da sua trajetória, desde o início até os dias atuais.

E um tema obrigatório foi a relação de Márquez com Valentino Rossi. Os campeões do mundo tinham uma boa relação, inclusive, era possível até chamar de amizade. Mas tudo mudou durante a temporada de 215, quando uma série de declarações e ações acabaram levando a um acidente no GP da Malásia. Rossi foi penalizado e acabou perdendo o título para Jorge Lorenzo e Marc Márquez foi 'deserdado' pela torcida amarela.

A partir desse momento, os dois pilotos colocaram um fim na cordialidade. Somente a trágica morte de Luis Salom no GP da Catalunha em 2016 conseguiu fazer com que ambos apertassem as mãos, embora com uma frieza que permanece até então. O tema veio à tona quando Márquez foi questionado sobre a rivalidade dos pilotos de MotoGP, que cada vez mais se destacam por serem rivais dentro da pista e amigos fora dela.

"Você não tem nada contra eles, mas há uma tensão. Eu tive uma tensão com Lorenzo, com Pedrosa...e agora falamos sobre tudo. É curioso porque você fica tenso durante toda a temporada e quando acaba Valência, que é a última corrida, à noite, é como se não tivesse acontecido nada. Com alguns, com outros você já teve mais brigas...", disse.

"É com Rossi que você se dá pior?", indagou o apresentador. "Sim, sim sim", respondeu Marc, convicto. "Quando te negam um cumprimento e cada um vai para o seu lado...Aí está. Indiferença de cada um", analisou Márquez.

"Isso é como um divórcio", continuou. "Se você escuta uma versão, será essa versão, e se escuta outra depois você acredita no que quer. Não há bom ou ruim, aconteceu o que aconteceu e pronto. As cartas foram jogadas, houve uma tensão e 'bum', explodiu".

"Naquele campeonato, onde tudo explodiu, Lorenzo tinha mais velocidade que ele [Valentino]. Ele procurou 'colocar fogo' no ambiente para ver se acontecia algo, mas no fim, ganhou [Lorenzo] pela velocidade".

Ao ser questionado se poderia acontecer uma reconciliação, agora que Rossi se aposentou, Marc negou com sinceridade: "Não. Não creio. Não me apete. O respeito muito, o que ele fez pelo motociclismo...É o único, acredito. Trouxe muitos fãs e isso é ótimo."

"Mas, daí o que tem acontecido...Tá bom, sim, muito obrigado pelo que fez pelo motociclismo, eu reconheço, é um dos maiores, mas é isso. Eu faço a minha vida e você a sua", concluiu.

