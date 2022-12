MotoGP: Márquez 'abre o jogo' e revela que cogita saída da Honda

Carregar reprodutor de áudio

O hexacampeão mundial de MotoGP Marc Márquez, foi piloto da Honda ao longo de toda a sua carreira na categoria rainha, estreando com a marca em 2013 e conquistando o título na primeira tentativa.

A parceria Márquez/Honda rendeu seis títulos, 59 vitórias, 100 pódios e 63 poles até agora. No início de 2020, o espanhol assinou uma extensão de quatro anos com a Repsol Honda Team, com o vínculo indo até o fim de 2024 – embora as últimas três temporadas tenham sido marcadas por lesões, incluindo a grave fratura no braço direito que sofreu em Jerez em 2020, que ele já operou quatro vezes desde então.

A competitividade da Honda também caiu enquanto Márquez estava fora por conta dos problemas de lesão, com a fabricante japonesa passando por duas temporadas, em três anos, sem vitórias. Falando exclusivamente ao Motorsport.com, Márquez expressou muito “respeito” pela Honda pela forma como lidou com suas ausências por lesão.

E embora ele queira permanecer com a equipe além de 2024, quando seu contrato está para ser renovado, o piloto de 29 anos sugere que está aberto a uma mudança se a Honda não puder fornecer a ele uma moto vencedora de título.

“Sinto muito respeito pela Honda porque a forma como nos falamos, como eles me trataram durantes estes dois anos em que estive lesionado foi especial", disse. “Sei que não foi normal, mas foi especial e sempre terei total respeito pela Honda.

“Mas agora [no final de] 2022, minha mente está apenas em voltar ao topo com a Honda. Então é claro que se eu não puder, porque sinto que não tenho as ferramentas, vou tentar encontrar o melhor para mim.

“Isso é algo que eu já disse a eles. Agora em 2022 só quero ficar com a Honda, é minha meta. Mas, meu maior objetivo é ganhar campeonatos. Então, é isso que vou procurar [no] futuro.”

Márquez acrescentou: “Nos contratos anteriores, eu os respeitava muito e a Honda sempre teve a primeira opção, não falava com ninguém, apenas com a Honda. Então, se você tiver o respeito deles, eles o respeitarão. Se você não tem o respeito deles, eles não vão te respeitar.

“Então, sim, para o futuro veremos. Nunca se sabe. Como eu digo, Honda é Honda, é meu sonho ficar na Honda. Mas meu maior sonho é ganhar campeonatos.”

