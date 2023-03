MotoGP: Márquez punido por acidente com Oliveira em Portugal

Carregar reprodutor de áudio

Era mais do que previsível e agora se tornou oficial. Marc Márquez foi penalizado pelos comissários da MotoGP após sua ação no GP de Portugal de 2023, onde acertou Miguel Oliveira e Jorge Martín em um único 'strike'.

O incidente ocorreu nas primeiras etapas da prova, quando os envolvidos estavam entre os cinco primeiros classificados. Márquez não quis perder tempo e errou na entrada para a curva três. O espanhol não travou com força suficiente e se chocou com primeiro com Jorge Martin e depois com Miguel Oliveira.

Várias horas depois de bandeira quadriculada ter entrado em cena em Portimão, foi revelado que Marc terá de cumprir um long lap duplo no GP da Argentina, próximo compromisso do calendário. No entanto, a presença do nº 93 em Termas de Río Hondo é questionável. Os médicos do circuito decidiram imobilizar a mão direita do piloto, depois de terem detectado uma possível fratura no primeiro metacarpo.

Conforme indicado pelo médico Ángel Charte, Márquez terá que passar por mais exames na chegada a Barcelona e então que será possível avaliar a extensão da lesão e seu tempo de recuperação.

Miguel Oliveira, o segundo dos três envolvidos, parece ter se livrado de qualquer tipo de fratura, tendo os médicos declarado 'apto'. Os médicos portugueses, porém, quiseram fazer mais exames no hospital de Faro. Jorge Martín, terceiro na disputa, também participou do golpe, fraturando um dedo do pé. O espanhol ficou muito bravo com a atitude do compatriota no final da prova.

Di Grassi e BASTIDORES da chegada da Fórmula E ao Brasil; Sette Câmara analisa PISTA do ePrix de SP Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com #222 – ‘Buraco’ da Ferrari é maior que o da Mercedes em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music