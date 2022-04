Carregar reprodutor de áudio

A Dorna Sports interrompeu as filmagens da segunda temporada da série MotoGP Unlimited, do Prime Video, pouco mais de um mês após o lançamento da primeira safra de episódios.

MotoGP Unlimited é a forma encontrada pelo Mundial de ter seu próprio Drive to Survive, uma docussérie que mostra os bastidores da MotoGP. A série uma produção da empresa espanhola Mediapro.

As gravações da primeira temporada começaram no início do campeonato de 2021, seguindo os eventos daquele ano, focando na luta de Fabio Quartararo pelo título, as dificuldades do então campeão Joan Mir, o retorno de Marc Márquez, a polêmica saída de Maverick Viñales da Yamaha e mais.

Dividido em oito episódios de 50 minutos, Unlimited mostra cronologicamente os eventos da temporada 2021, uma ruptura em comparação ao estilo de Drive to Survive, que foca em arcos específicos em cada episódio.

Após a estreia, em 14 de março, a série não teve a mesma recepção que a produção da Netflix. Seu lançamento foi marcado por problemas, a começar com o fato de não ter sido disponibilizada em todos os mercados do Prime Video, como prometido inicialmente. Um mês e meio após o lançamento, o Brasil segue sem acesso à produção.

Outra crítica foi relacionada a um aparente problema técnico, fazendo com que, em mercados de língua inglesa, os episódios fossem disponibilizados apenas com dublagem em inglês, diferente do que era previsto, com legendas em inglês nas falas em idiomas como espanhol e italiano.

Isso levou a muitas críticas nas mídias sociais, com as pessoas falando que isso torna a série impossível de ser vista, com a Amazon confirmando posteriormente uma retificação. Mesmo com isso, uma segunda temporada foi confirmada e a Mediapro já havia iniciado as gravações.

Porém, como confirmado pela Dorna Sports - atual detentora dos direitos comerciais da MotoGP - as gravações da segunda temporada foram interrompidas para que a Dorna possa analisar a repercussão da série para debater o potencial retorno em 2023.

"Queremos analisar todas as informações para tomarmos as melhores decisões possíveis", disse Manel Arroyo da Dorna ao Motorsport.com. "Se for necessário fazer mudanças, não hesitaremos".

Apesar da liberdade de movimentação que o time da Mediapro teve, há certos aspectos do lançamento que resultaram em debates.

Por exemplo, o fato da maioria dos personagens falarem italiano ou espanhol, além da data de estreia, em 14 de março, uma segunda-feira e com a temporada 2022 já em andamento, além da divulgação da série ter começado muito em cima da hora.

Outro aspecto é que a Dorna quer explorar a possibilidade de expandir a série em outros destinos onde o Prime Video ainda não está disponível.

"O que não queremos é fazer algo apressado. Estamos satisfeitos com o produto saído, mas há sempre alguns aspectos que podem ser melhorados".

