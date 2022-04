Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP dá sequência às atividades da temporada 2022 já neste fim de semana, com o GP da Espanha no circuito de Jerez de la Frontera, onde os dois líderes do Mundial se enfrentarão novamente, com outros rivais bem próximos. E a passagem da categoria por Jerez terá ainda a presença da MotoE em sua abertura do campeonato, com a presença de Eric Granado.

Depois da vitória dominante em Portimão, o atual campeão Fabio Quartararo subiu para a liderança do Mundial, mas dividindo a posição com Álex Rins, da Suzuki, que fez uma excelente prova de recuperação, largando em 23º para terminar em quarto. Ambos têm 69 pontos na classificação, apenas três a mais que Aleix Espargaró, em terceiro.

Mais atrás, a Ducati chega a Jerez com o objetivo de reverter o início ruim dos pilotos com a moto de 2022 da montadora italiana. Vale lembrar que as duas vitórias de Enea Bastianini foram conquistadas com a Desmosedici GP de 2021.

Como mencionado, o fim de semana em Jerez terá a abertura do campeonato da MotoE, de motos elétricas, que contará novamente com Eric Granado no grid, em busca de seu primeiro título na categoria. A MotoE contará com sete rodadas duplas em solo europeu, começando em Jerez e passando por Le Mans, Mugello, Assen, KymiRing e Red Bull Ring antes de sua conclusão em Misano, no começo de setembro.

Granado não será o único brasileiro no grid de Jerez no fim de semana, com Diogo Moreira na Moto3. O piloto de 17 anos, que é o melhor entre os novatos na classificação, busca seguir mostrando sua força na categoria. Após um décimo lugar em Portimão, ele é o 13º no campeonato, com 26 pontos conquistados.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h55 Star+ Treino Livre 4 Sábado 08h30 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 09h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 09h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h55 Star+ Classificação Sábado 10h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 07h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h Star+ Classificação Sábado 07h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 06h ESPN 4 e Star+ MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 03h25 Star+ Treino Livre 2 Sexta-Feira 07h35 Star+ Classificação Sexta-Feira 11h50 ESPN 4 e Star+ Corrida 1 Sábado 11h15 ESPN 4 e Star+ Corrida 2 Domingo 10h30 ESPN 4 e Star+

VÍDEO: Como definir a 'draga' de Hamilton no começo da F1 2022?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast debate GP da Emilia Romagna, com vitória dominante de Verstappen

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: