Na terça-feira, a grande bomba no mundo do esporte foi o rumor sobre a saída de Lionel Messi do Barcelona. O argentino, que venceu seis vezes o prêmio de melhor do mundo da FIFA, pode estar encaminhando uma ida ao Manchester City, da Inglaterra. Mas, antes disso, o jogador tem algumas opções para considerar vindas do mundo do esporte a motor.

Ao longo do dia, surgiram nas redes sociais memes e montagens do astro argentino como se ele tivesse assinado com equipes de diferentes países e modalidades esportivas.

Dentro do mundo do esporte a motor, uma das de maior destaque veio da equipe Honda na MotoGP, que publicou uma montagem de Messi vestido com o macacão da equipe, sem nenhuma mensagem acompanhando.

O hexacampeão Marc Márquez, um conhecido torcedor do Barcelona, se mostrou muito feliz com o "possível substituto" enquanto segue em recuperação: "A equipe Honda encontrou um bom substituto enquanto sigo me recuperando da lesão. Cuida bem da minha Honda".

Ainda na MotoGP, a Pramac Ducati também retweetou outra montagem, onde Messi aparece como companheiro de Jack Miller, na equipe oficial da montadora italiana em 2021.

Já na Fórmula 1, a Mercedes foi um pouco menos direta. A equipe, que domina a F1 desde 2014, publicou uma captura de tela que mostrava uma mensagem enviada a Messi: "Leo, você já pensou em se mudar para Brackley?". Brackley é a cidade onde fica a sede da equipe da montadora alemã..

E as ofertas a Messi não ficaram apenas no mundo do esporte a motor. Diversas outras equipes de futebol, basquete, futebol americano e mais também entraram na brincadeira. E qual será o futuro do craque do Barcelona?

Confira os times de coração dos pilotos do esporte a motor pelo mundo

Galeria Lista Lewis Hamilton - Arsenal 1 / 53 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Sebastian Vettel - Eintracht Frankfurt 2 / 53 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Fernando Alonso - Real Madrid 3 / 53 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Felipe Massa - São Paulo 4 / 53 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Nico Rosberg - Bayern de Munique 5 / 53 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Jenson Button - Arsenal e Bristol City 6 / 53 Foto de: JEP / Motorsport Images Nico Hulkenberg - Bayern de Munique 7 / 53 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez - America e Manchester United 8 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Felipe Nasr - Botafogo 9 / 53 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Daniil Kvyat - Roma 10 / 53 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr. - Real Madrid 11 / 53 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Vitantonio Liuzzi - Inter de Milão 12 / 53 Foto de: XPB Images Giancarlo Fisichella - Roma 13 / 53 Foto de: Marc Fleury Valentino Rossi - Inter de Milão 14 / 53 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista - Atlético de Madrid 15 / 53 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Nick Heidfeld - Borussia Mönchengladbach 16 / 53 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Marc Márquez - Barcelona 17 / 53 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo - Barcelona 18 / 53 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro de la Rosa - Barcelona 19 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Jaime Alguersuari - Espanyol 20 / 53 Foto de: Fabian Lujan/ASN Media Maverick Viñales - Real Madrid 21 / 53 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vitaly Petrov - Zenith 22 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Abt - Bayern de Munique 23 / 53 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Pierre Gasly - PSG 24 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon - PSG 25 / 53 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Dario Franchitti - Celtic 26 / 53 Foto de: Alexander Trienitz Paul Di Resta - Celtic 27 / 53 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA David Coulthard - seleção da Escócia 28 / 53 Foto de: Getty Images Michael Schumacher - Colônia 29 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Michele Alboreto - Inter de Milão 30 / 53 Foto de: LAT Images Carlos Reutemann - Colon 31 / 53 Foto de: LAT Images Juan Pablo Montoya - America de Cali 32 / 53 Foto de: Marc Fleury Mark Webber - Sunderland 33 / 53 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Eddie Irvine - Glasgow Rangers 34 / 53 Adrian Sutil - Bayern de Munique 35 / 53 Foto de: XPB Images Jarno Trulli - Roma 36 / 53 Foto de: XPB Images Jean Alesi - Juventus 37 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Riccardo Patrese - Milan 38 / 53 Foto de: Dave Dyer Alain Prost - St. Etienne 39 / 53 Foto de: Rubio / Motorsport Images Emerson Fittipaldi - Corinthians 40 / 53 Foto de: Yesid Pamplona. Nelson Piquet - Vasco da Gama 41 / 53 Ayrton Senna - Corinthians 42 / 53 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Andre Lotterer - Duisburg 43 / 53 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Timo Glock - Darmstadt 98 44 / 53 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pascal Wehrlein - Bayern de Munique 45 / 53 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Giedo van der Garde - Ajax 46 / 53 Foto de: Nikolaz Godet / Motorsport.com Max Verstappen - PSV 47 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Loris Capirossi - Juventus 48 / 53 Foto de: Michele Salvatore Max Biaggi - Roma 49 / 53 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Andrea Iannone - Milan 50 / 53 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso - Milan 51 / 53 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró - Barcelona 52 / 53 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró - Barcelona 53 / 53 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

