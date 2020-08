No início da temporada da MotoGP, Valentino Rossi basicamente cravou sua permanência para 2021, com "99% de chance" de seguir com a Petronas no próximo ano. Mas, até agora, a promessa ficou apenas nas palavras, sem nenhum anúncio oficial, algo que a Yamaha quer resolver o mais rápido possível.

Rossi ficou sem vaga na equipe oficial da Yamaha para 2021 após a montadora anunciar a renovação de Maverick Viñales e a contratação de Fabio Quartarato. Mas a Yamaha confirmou que, caso o italiano siga na MotoGP, terá um contrato com a Petronas com todo o apoio da fábrica, além de uma M1 atualizada.

Rossi tomou sua decisão com calma durante a paralisação e o período que ficou em confinamento. No entanto, Lin Jarvis, diretor-executivo da Yamaha na MotoGP, confirmou durante o GP da Estíria, no último domingo, que as negociações continuam.

"Eu devo ser a pessoa que mais está atrasando", disse Jarvis ao site da MotoGP quando questionado sobre a demora para fechar o acordo. "É um processo complicado porque há três partes envolvidas".

"O Valentino vai ter um contrato com a Yamaha, mas para a equipe Petronas, que tem seus próprio patrocinadores. Por isso, precisamos de um acordo tripartido e, acredite, é complicado e demora para ser concluído".

"Na verdade, posso dizer que [no sábado] enviei um relatório completo e final para colocar tudo em ordem. Temos equipes jurídicas da Malásia, do Japão e de Valentino, então é complicado. Mas não há um bloqueio. É apenas uma questão de formalidades".

Com mais duas semanas pela frente e GPs em solo italiano (Misano, em 13 e 20 de setembro), seria um cenário perfeito para o anúncio, embora Jarvis não esteja otimista com isso.

"Gostaria que estivéssemos prontos para Misano, mas, realisticamente, não será fácil concluir tudo em duas ou três semana. Avisaremos, mas tudo segue em andamento e faremos um anúncio no momento oportuno".

