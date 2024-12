A MotoGP está próxima de ter seu retorno ao Brasil oficialmente anunciado: na próxima semana, dia 12, está agendado o evento que deve confirmar a volta do Mundial de Motovelocidade ao País, em Goiânia, capital de Goiás.

O Motorsport.com apurou que a presença de Goiânia no calendário preliminar de 2026 já era fato público nos bastidores da MotoGP e, agora, 6 meses após assinatura do protocolo de intenções, a Dorna, organizadora da categoria, e a promotora local Brazil Motorsport fecharam acordo de pelo menos 3 GPs.

A reportagem soube inclusive que está marcado um evento na próxima semana, dia 12 de dezembro, em que a oficialização será anunciada: será no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com várias autoridades -- pilotos brasileiros com destaque no motociclismo mundial foram convidados e vão responder em breve.

Vão participar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado; o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta; e o CEO da Brasil Motorsport, Alan Adler -- este também é o promotor do GP de São Paulo de F1, no Autódromo de Interlagos.

Hoje chamado de Autódromo Internacional Ayrton Senna, o circuito goiano já foi palco do GP de Brasil de Motovelocidade em três edições, de 1987 a 1989. Posteriormente, a etapa do País na classe rainha foi realizada em Interlagos, em 1991, e em Jacarepaguá (como GP do Rio de Janeiro), de 1995 a 2004.

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Moto2 e ida à MotoGP, Márquez X Valentino e Martín X Bagnaia, 2025 e BRASIL



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Entrevista exclusiva com Diogo Moreira, brasileiro da Moto2, e "FIM Games"

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!