MotoGP - Martín: Bagnaia é favorito contra Márquez em 2025

O atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, afirmou que, na disputa entre a futura equipe de fábrica da Ducati, com Marc Márquez e Francesco Bagnaia, Pecco é quem leva vantagem.

A Ducati escolheu Márquez a Martín, que, portanto, foi para a Aprilia. Se há alguém que pode arriscar um palpite sobre qual será o equilíbrio dentro do "time dos sonhos" da montadora italiana, no qual o hexacampeão da categoria rainha chegará para acompanhar Bagnaia.

Se muitos, depois do que ele fez este ano com a velha e complicada GP23, veem o piloto espanhol como o favorito natural, "Martínator" está entre os que pensam o contrário.

Como ele apontou em uma entrevista concedida ao jornal espanhol Marca, de fato, alcançar o nível de um piloto que conseguiu vencer 11 GPs na mesma temporada não é fácil para ninguém, nem mesmo se o seu nome for Márquez.

"Vejo Pecco como o favorito, mas não vou mentir para você, no final do dia eu olho para os dados e vi coisas em Marc que às vezes fazem você dizer: 'P****, do jeito que a moto dele está indo aqui, ele está indo muito forte'. Nem sempre é esse o caso, houve algumas corridas, especialmente na Tailândia e na Malásia, em que, não sei por que, mas a moto dele estava andando menos", disse Martín.

"Também conversei com ele sobre isso, mas ele tentou e tentou novamente e, no final, teve ótimas corridas. Então, acho que ele definitivamente tem espaço para melhorar com a GP25, mas acho que Pecco está em um nível muito difícil de alcançar".

"11 vitórias é uma loucura e, neste momento, depois de ganhar dois títulos seguidos e terminar em segundo lugar este ano, ele é o favorito. Então, no final, o que quer que seja dito agora, não importa. Vamos ver o que acontece", acrescentou.

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati, Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Após o final da temporada, muitos apontaram como a relação entre ele e Bagnaia permaneceu extremamente justa, apesar de dois anos sempre lutando por um objetivo comum. Algo que mudou a perspectiva da luta no topo, mas que, de acordo com Martín, será difícil de repetir com outros jogadores em jogo.

"Acho que será difícil ver algo assim novamente, porque o que Pecco e eu experimentamos em 2015 e 2016, dormindo no mesmo quarto por dois anos porque estávamos na mesma equipe, e depois nos encontramos lutando pelo campeonato da MotoGP, é muito difícil de repetir".

"Em primeiro lugar, porque os pilotos da Moto3 não dormem mais juntos e, depois, porque é muita coincidência que isso aconteça. No final, você vê pilotos muito bons, mas um se destaca mais do que o outro e chega lá, o outro talvez não".

"Então algumas pessoas dizem: 'Se você tem um rival, ele deve ser um inimigo'. Mas, para mim, não é necessário ser um. Tenho rivais com quem nem sequer falo e tenho rivais, como o Pecco, com quem tenho respeito e um bom relacionamento".

"E acredito sinceramente que, quando nos aposentarmos, Pecco e eu poderemos ser amigos e não haverá problemas. Eventualmente, como Rafa Nadal e [Roger] Federer. Acho que é uma coisa boa e bonita".

Jorge Martin, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quanto ao seu futuro, o primeiro contato com a RS-GP da Aprilia foi positivo nos testes de Barcelona, mas, no momento, Jorge prefere manter os pés no chão e adotar o que poderíamos chamar de uma abordagem muito realista.

"Não estou tão convencido de que podemos vencer com a Aprilia. Estou convencido de que daremos 100% de nós e não tenho expectativas, porque preciso ver como a motocicleta se comporta. Ela ficou em terceiro lugar nos Construtores este ano e temos que tentar melhorar a partir daí".

"Acho que posso trazer muito para a Aprilia: consistência, velocidade, mas é claro, como todos nós vimos, que há corridas em que não vimos nada e corridas em que eles foram 15º. Temos que ver de onde começamos e, a partir daí, dar 100%".

"Acho que o carinho de toda a fábrica e o coração que eles colocam nela vão me ajudar, e certamente conseguiremos fazer coisas boas", conclui.

