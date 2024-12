Marc Márquez acredita que não teria conseguido ganhar o título da MotoGP de 2024 mesmo se estivesse pilotando a GP24 da Ducati.

Márquez teve que usar uma moto GP23 ao mudar para a Gresini no início deste ano, o que o deixou em desvantagem em relação às equipes de fábrica da Ducati e da Pramac.

Mas, apesar de não ter as máquinas mais modernas, o espanhol foi rápido durante todo o ano, conquistando três vitórias e 10 pódios e o terceiro lugar no campeonato, atrás do eventual campeão Jorge Martín e Francesco Bagnaia.

Devido à grande vantagem em relação ao próximo piloto no mesmo protótipo da GP23, seu irmão e companheiro de equipe Álex Márquez, em oitavo, muitos especialistas estavam convencidos de que ele teria uma chance genuína de adicionar um sétimo título da categoria rainha à sua contagem se tivesse paridade de equipamento com os outros líderes.

No entanto, Márquez acha que não teria sido capaz de levar a luta para Martín e Bagnaia em qualquer cenário, explicando que não estava "no melhor momento" de sua carreira após quatro anos miseráveis na Honda.

Perguntado pelo Motorsport.com Espanha se ele teria conquistado o título com a GP24, Márquez disse: "Não vou dizer que sim, porque tanto Jorge quanto Pecco tiveram um ótimo ano".

"Eu não teria vencido porque não estava no melhor momento para lutar pelo título".

Marc Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Talvez eu estivesse mais perto em termos de pontos no final do ano, sim, mas não teria vencido".

Márquez fez uma aposta no final de 2023 ao rescindir seu lucrativo contrato com a Honda em favor de uma mudança para a equipe-cliente da Ducati, Gresini.

Isso significou, entre outras coisas, ter de se adaptar a uma motocicleta construída com uma filosofia completamente diferente após 11 anos pilotando a Honda RC213V.

Essa tarefa foi dificultada pelo fato de ele ter sofrido uma lesão no braço que alterou sua carreira em Jerez, em 2020, e que exigiu quatro cirurgias nos anos seguintes para ser totalmente curada.

O piloto de 31 anos disse que não esperava nada além de um pódio e uma vitória em 2024, o que significa que qualquer coisa que se seguisse ao seu triunfo no GP de Aragão em setembro seria um bônus para ele.

"Em termos de sensação física, vou escolher o teste em Valência [em 2023]. Testar a motocicleta depois de 10 anos com a Honda foi o maior impulso que tive nesta temporada", disse ele.

"Depois, tenho dois momentos, o pódio em Jerez, onde vi a vitória muito próxima, e a vitória em Aragão, que não era uma obsessão, mas eu a estava perseguindo".

"Tudo o que eu tinha em meu caderno este ano, eu fiz, e o resto veio como um presente. O resto veio como um presente. Eu havia escrito que seria campeão mundial? Eu não era realista. Não conseguiria passar de quatro anos no inferno para a glória de uma vez só".

Márquez será um dos três únicos pilotos a correr com a nova Ducati GP25 no próximo ano, já que ele passa a integrar a equipe de fábrica da marca italiana ao lado de Bagnaia.

MÁRQUEZ x BAGNAIA, Quartararo 2º, MARTÍN debuta na Aprilia, QUEDA de Bastianini: os testes da MotoGP



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez x Bagnaia, Quartararo 2º, Martín debuta na Aprilia, queda de Bastianini: os testes da MotoGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!