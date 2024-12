A Alpine se tornará um dos principais patrocinadores da Pramac quando a mesma passar a ser equipe satélite da Yamaha em 2025 na MotoGP, como apurou o Motorsport.com.

A Pramac já havia anunciado no mês passado que a seguradora italiana Prima continuará sendo sua patrocinadora principal até o final da temporada de 2027.

Agora, o Motorsport.com informa que a Prima dividirá os holofotes com a divisão de carros esportivos da Renault, a Alpine, marca que também compete na Fórmula 1 e no Campeonato Mundial de Endurance.

Esta não é a primeira vez que a Pramac tem um vínculo com a F1. Em 2021, Jorge Martín e Johann Zarco ostentaram o logotipo oficial da série na parte traseira de suas motos Ducati com a Pramac. A iniciativa foi resultado do interesse compartilhado e da amizade entre o chefe Paolo Campinoti e o CEO da F1, Stefano Domenicali, que viram nela uma oportunidade de fazer um cruzamento entre os dois campeonatos.

Mesmo nesse caso, o acordo de patrocínio entre a Alpine e a Pramac é resultado do forte relacionamento de Campinoti com o CEO da Renault, Luca de Meo.

Está claro que De Meo considera a MotoGP uma oportunidade atraente para promover marcas de automóveis. Durante seu mandato como diretor do Grupo Fiat, a empresa foi a principal patrocinadora da Yamaha, com seu logotipo exibido de forma proeminente nas motos de Valentino Rossi e Jorge Lorenzo entre 2007 e 2010.

O acordo entre a Pramac e a Alpine será de longo prazo e entrará em vigor no momento em que a equipe italiana encerra um relacionamento de duas décadas com a Ducati.

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Como principal equipe satélite da Ducati, a Pramac teve imenso sucesso na MotoGP, levando Jorge Martín ao título de pilotos de 2024 depois de vencer o campeonato de equipes no ano passado.

No entanto, a partir de 2025, ela entrará em uma nova colaboração com a Yamaha, onde a marca japonesa terá como objetivo replicar a estratégia de sua rival italiana, fornecendo motos completas com especificações de fábrica.

Espera-se que a Pramac mostre a pintura de suas novas Yamaha M1s na pré-temporada oficial no Circuito Internacional de Sepang, de 5 a 7 de fevereiro. Isso porque a Dorna, promotora do campeonato, organizou sua sessão de fotos oficial de 2025 na mesma pista de Sepang apenas dois dias antes do teste.

A equipe competirá em 2025 com os ex-vencedores da corrida Jack Miller e Miguel Oliveira, ambos com contrato direto com a Yamaha.

