A MotoGP segue acelerando já neste fim de semana. Após uma etapa movimentada em Portugal, a principal categoria da motovelocidade mundial atravessa o Oceano Atlântico com destino a Termas de Río Hondo para o GP da Argentina, a segunda data da temporada 2023.

No último final de semana, Francesco Bagnaia teve uma etapa quase perfeita, largando em segundo para vencer tanto a sprint do sábado quanto o GP do domingo. Com isso, o campeão de 2022 saiu de Portimão com 100% dos pontos em jogo na etapa: 37. Em segundo está Maverick Viñales, com 25, seguido de Marco Bezzecchi (16), Johann Zarco e Jack Miller (15 cada).

Mas a etapa de Termas de Río Hondo já começa com quatro desfalques confirmados devido a lesões de Portimão: Pol Espargaró (sem previsão de retorno), Enea Bastianini (fora dos GPs da Argentina e Estados Unidos), Marc Márquez e Miguel Oliveira (ambos fora do GP da Argentina).

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 10h45 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 15h Star+ Treino Livre 3 Sábado 10h10 Star+ Classificação Sábado 10h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 15h ESPN e Star+ Corrida Domingo 14h ESPN e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h50 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 14h05 Star+ Treino Livre 3 Sábado 09h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 13h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 12h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 13h15 Star+ Treino Livre 3 Sábado 08h40 ESPN e Star+ Classificação Sábado 12h50 ESPN e Star+ Corrida Domingo 11h ESPN e Star+

