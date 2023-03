Carregar reprodutor de áudio

O incidente entre Marc Márquez, Miguel Oliveira e Jorge Martín nas primeiras voltas do GP de Portugal segue repercutindo no paddock da MotoGP. E para alguns pilotos e a RNF, equipe do piloto português, os comissários deveriam ter penalizado o hexacampeão mais duramente.

Como resultado, Márquez e Oliveira estão fora do GP da Argentina deste fim de semana, com o espanhol sofrendo uma fratura na mão direita. Julgado culpado pelo incidente, Márquez foi punido com duas voltas longas na próxima etapa que disputar.

Mas Aleix Espargaró acredita que a punição não seja forte suficiente: "Pra mim, ele precisa ser suspenso por uma corrida, no mínimo, como deveria ter acontecido com [Takaaki] Nakagami em Barcelona [no ano passado]".

"Pra mim é ridículo. Mas não sou eu quem faço as regras. Espero que Miguel fique bem, porque a velocidade que ele foi atingido poderia ter destruído o joelho. Sei disso porque Bradley Smith bateu em mim assim em Barcelona [há alguns anos], e eu quebrei o joelho. Tive muita dor aquele ano".

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaró também criticou a falta de consistência dos comissários, citando o incidente entre Álex Márquez e Maverick Viñales na sprint: "Tem uma coisa que não entendo. Temos um milhão de câmeras na moto".

"Sempre digo à Dorna que não quero mais por causa do peso, mas tenho três ou quatro na moto. Por que não ver essas câmeras? Não é difícil. Não somos 100 pilotos. Somos apenas 20. Para mim, as ações entre Mir e Fabio e Álex e Maverick foram exatamente as mesmas, mas Joan caiu e Álex não".

"Mas Maverick perdeu cinco, oito posições. Por que Joan foi penalizado e Álex não? Não digo que Joan merecia ser punido, mas se você penaliza um, tem que penalizar o outro".

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Equipe de Oliveira, RNF também cobra punições mais duras

Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, a RNF cobrou uma ação da Federação: "Após um incidente irresponsável e imprudente de Marc Márquez contra Miguel Oliveira, a RNF MotoGP Team cobra punições mais duras e severas dos comissários da FIM".

"Seja nas corridas sprint ou nos GPs, as provas da MotoGP são de alta velocidade e intensidade, com todos os pilotos querendo vencer a todo custo. Porém, tal comportamento agressivo pode causar graves consequências, não apenas para os próprios pilotos quanto para seus competidores".

"O incidente entre Marc Márquez e Miguel Oliveira deve servir como um alerta para pilotos da MotoGP, Moto2 e Moto3. É imperativo que eles sejam relembrados da severidade das punições para ações irresponsáveis".

"Defendemos a segurança como a prioridade em qualquer esporte, e a MotoGP precisa tomar as ações necessárias para garantir a segurança de todos seus pilotos. Mal podemos esperar para apoiar os comissários da FIM em seus esforços no desenvolvimento de um ambiente de corridas mais seguro e responsável".

Ausência de Márquez apenas 'carrega' punição adiante

Com a Honda confirmando a ausência do hexacampeão no GP da Argentina deste fim de semana, muitos começaram a questionar se, com isso, ele conseguiria 'se livrar' da punição recebida pelo incidente do último domigo.

Mas a Federação Internacional de Motociclismo divulgou um comunicado confirmando que o espanhol terá que pagar a punição na próxima etapa que disputar, independente de qual for:

"Considerando a lesão e a não-participação de Marc Márquez, piloto #93, no GP da Argentina, e com a visão de cumprimento da decisão tomada pelo Painel de Comissários da FIM-MotoGP, a dupla volta longa será paga pelo ploto na próxima etapa da MotoGP que ele participar".

Que será de MÁRQUEZ e Honda na MotoGP? Eric Granado projeta 2023 e fala de 'viralizada' com ROSALÍA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com #222 – ‘Buraco’ da Ferrari é maior que o da Mercedes em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: