Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP se aproxima da reta final da temporada 2022 e, neste fim de semana, realiza mais um GP da Áustria no Red Bull Ring, em um momento na qual o atual campeão Fabio Quartararo começa a ligar a luz de alerta devido às fortes performances de Francesco Bagnaia e a Ducati nas últimas etapas.

Após duas vitórias consecutivas na Catalunha e na Alemanha, o francês da Yamaha abandonou a prova em Assen e não conseguiu ir além da oitava posição em Silverstone. Mesmo assim, consegue manter uma vantagem de 22 pontos para Aleix Espargaró, que também não pôde fazer uma boa prova em solo britânico devido à fratura no calcanhar sofrida no acidente durante a etapa.

Mas as atenções começam a se voltar para Bagnaia. Nas últimas sete corridas, o italiano acumula quatro vitórias e já se encontra a 49 pontos do francês. Mas, para um respiro mais aliviado de Quartararo, Pecco vive um momento de altos e baixos, com três abandonos nessas sete provas, o limita seu avanço na classificação.

Outro assunto importante do fim de semana é a estreia de uma alteração no layout do circuito. Após uma série de acidentes fortes no Red Bull Ring nos últimos anos, a direção do autódromo iniciou uma reforma para colocar uma nova chicane no primeiro setor, com o objetivo de limitar a velocidade das motos.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h55 Star+ Treino Livre 4 Sábado 08h30 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 09h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 09h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h55 Star+ Classificação Sábado 10h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 07h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h Star+ Classificação Sábado 07h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 06h ESPN 4 e Star+ MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 03h25 Star+ Treino Livre 2 Sexta-Feira 07h35 Star+ Classificação Sexta-Feira 11h50 ESPN 4 e Star+ Corrida 1 Sábado 11h15 ESPN 4 e Star+ Corrida 2 Domingo 10h30 ESPN 4 e Star+

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren

PODCAST: É o fim da linha para Ricciardo na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: