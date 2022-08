Carregar reprodutor de áudio

Vencedor do GP da Grã-Bretanha de MotoGP neste domingo em Silverstone, o piloto italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, da Ducati, agradeceu pelos conselhos recebidos do compatriota Valentino Rossi e do australiano Casey Stoner, ambos multicampeões da categoria rainha.

Bagnaia começou o fim de semana apenas com um 11º lugar na sexta-feira, mas evoluiu a ponto de se classificar em quinto no treino qualificatório de sábado, culminando com a grande vitória na Inglaterra neste domingo.

Após ter dificuldades com os pneus, ele pediu conselhos a Rossi, seu mentor de longa data, e a Stoner, campeão da MotoGP pela Ducati, com relação a como 'encarar' Silverstone, onde ambos têm um triunfo.

Francesco Bagnaia e Valentino Rossi Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Segundo Bagnaia, Rossi o ajudou a "entender a temperatura com os pneus, me ajudou muito". Já Stoner aconselhou Pecco quanto à obtenção de maior tração nas saídas de curva no tradicional circuito inglês.

Bagnaia disse: "Nesse fim de semana, falei bastante com Valentino. Ele me disse muitas coisas para entender melhor a situação, pois eu estava um pouco em apuros no fim de semana. Não é fácil para ele pois ele está de casa assistindo pela TV, mas ele me ajudou a entender a temperatura com os pneus, me ajudou muito. A Casey, só perguntei se, no passado, ele tinha feito algo diferente nessa pista que o ajudou a ser mais competitivo."

"Nesta manhã, ele me mandou uma mensagem e eu tentei fazer algo da maneira que ele fazia no passado e era bom, mas talvez não para o pneu que temos agora. Mas, em todo caso, fico muito feliz por ter esse tipo de pessoas ao meu redor à disposição", explicou Bagnaia.

Casey Stoner Photo by: Dorna

VÍDEO EXCLUSIVO: DRUGOVICH admite que é “MUITO DIFÍCIL” entrar na F1 como piloto oficial e revela PARCERIA

Podcast #189 - Quem tem mais a perder com confusão contratual? Alpine, Piastri, McLaren ou F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: