Depois de anos de sua vida em cima de uma moto, Jorge Lorenzo se converteu em uma das personalidades mais carismáticas do paddock da MotoGP e, mesmo dando sequência em sua carreira como piloto, o tricampeão segue acompanhando de perto o Mundial, dando suas opiniões sobre os principais nomes do grid, como Marc Márquez.

Em entrevista ao Motorsport.com, Lorenzo se posicionou sobre alguns dos temas mais recorrentes do Mundial, como a falta de desenvolvimento da M1 e como isso pode impactar o futuro de Fabio Quartararo com a Yamaha.

"Na minha opinião, a Yamaha avançou menos que as demais. Inclusive, mesmo se Quartararo está pilotando de modo incrível, tirando tudo da moto, não é suficiente. É psicologicamente difícil, mas não vejo opções melhores para ele".

"A Honda é uma moto muito difícil e, na Ducati, não há vagas", afirmou.

O espanhol também falou sobre a Ducati, a marca que era vista como a franca favorita para 2022, mas que ainda não conseguiu mostrar essa força na equipe oficial.

"O problema de Pecco [Bagnaia] é a moto. Por algum motivo, a GP22 não é tão simples. É difícil ganhar confiança com a parte dianteira da moto. Todos estão sofrendo, enquanto Bastianini já ganhou duas corridas com a moto de 2021".

Os resultados deste começo de ano deixam em aberto a disputa pela segunda vaga na equipe oficial da Ducati. Com Francesco Bagnaia já garantido até o fim de 2024, e Jack Miller distante da renovação, Jorge Martín e Enea Bastianini lutam pela promoção. Mas Lorenzo tem uma torcida.

"É difícil de escolher. Acredito que Martín já tenha garantido, Se não, acho que será difícil para ele, porque Bastianini está indo bem. Espero que fique com Martín".

E Lorenzo comentou ainda sobre seu ex-companheiro de Honda, Márquez, que considera um dos protagonistas de 2022.

"Todos conhecemos Marc. Ele tem uma mentalidade impressionante. Mesmo que caia mil vezes, segue levantando e buscando o limite".

"Ele é um piloto especial, único. Mas o tempo não é bom nem para o corpo nem pela mente, e nem a idade ajuda. Não é o mesmo cair aos vinte do que aos trinta. Márquez é tecnicamente um fenômeno. Tem uma grande ambição, mas o tempo passa para todos. Dito isso, acredito que ele ainda tenha mais cinco anos de carreira".

