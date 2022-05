Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP realiza neste fim de semana o GP da Itália, em Mugello, válido pela oitava etapa da temporada 2022. E além do novo capítulo na disputa entre Fabio Quartararo, Aleix Espagaró e Enea Bastianini, a passagem da principal categoria da motovelocidade mundial contará ainda com uma homenagem a Valentino Rossi.

Na última etapa, o GP da França, Bastianini venceu pela terceira vez no ano, e se aproximou da ponta. Mas é Quartararo quem lidera, com 102 pontos para o piloto da Yamaha, quatro a mais que Espargaró, enquanto o italiano da Gresini está em terceiro, mais quatro atrás.

Além da promessa de emoção na pista, a MotoGP deve entregar um momento importante fora dela. Antes da classificação do sábado, a categoria fará uma cerimônia de aposentadoria do número 46 de Valentino Rossi, com a presença do Doutor.

Com o brasileiro Eric Granado no grid, a MotoE também volta a correr neste fim de semana, com mais duas provas da temporada 2022. Após um fim de semana de poucos pontos em Le Mans, Granado caiu para segundo na classificação, com 70 pontos, oito a menos que Dominique Aegerter.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h55 Star+ Treino Livre 4 Sábado 08h30 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 09h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 09h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h55 Star+ Classificação Sábado 10h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 07h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h Star+ Classificação Sábado 07h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 06h ESPN 4 e Star+ MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 03h25 Star+ Treino Livre 2 Sexta-Feira 07h35 Star+ Classificação Sexta-Feira 11h50 ESPN 4 e Star+ Corrida 1 Sábado 11h25 ESPN 4 e Star+ Corrida 2 Domingo 10h30 ESPN 4 e Star+

