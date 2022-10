Carregar reprodutor de áudio

Após uma prova movimentada em Phillip Island, a MotoGP volta a acelerar já neste fim de semana, com o retorno do GP da Malásia. E a etapa de Sepang, a penúltima da temporada 2022, pode inclusive coroar Francesco Bagnaia como o campeão da temporada com uma corrida de antecedência.

Com o terceiro lugar de Pecco versus o novo abandono de Fabio Quartararo, o italiano da Ducati assumiu a liderança e abriu 14 pontos de vantagem para o piloto da Yamaha: 233 a 219. Com 50 pontos ainda em jogo nas duas provas restantes (Malásia e Valência), ainda restam outros dois nomes vivos na luta pelo título: Aleix Espargaró, 206 e Enea Bastianini, 191.

Para ser campeão já neste fim de semana, Bagnaia precisa de uma das combinações de resultados abaixo:

- Vencer com Quartararo não indo além da quarta posição, independente da colocação final de Aleix;

- Pecco em P2, com Quartararo no máximo em sétimo e Espargaró no máximo em terceiro;

- Pecco em P3 com Quartararo no máximo em 11º e Espargaró até em quarto;

- Pecco em P4, com Quartararo no máximo em 14º e Espargaró não indo além da quinta posição;

- Pecco em P5, com Quartararo fora da zona de pontos e Espargaró no máximo em quarto.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h50 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 04h05 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 23h50 Star+ Treino Livre 4 Sábado 03h25 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 04h05 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 04h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 03h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 22h55 Star+ Classificação Sábado 02h30 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 02h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 02h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 22h Star+ Classificação Sábado 01h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 01h ESPN 4 e Star+

