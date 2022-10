Carregar reprodutor de áudio

O próximo domingo pode ser histórico para Francesco Bagnaia. O piloto da Ducati sequer teve tempo de saborear a chegada ao topo da classificação da MotoGP e já pode ter a chance de garantir o título de pilotos de 2022 neste fim de semana.

É correto falar que pode ser algo histórico, porque para encontrarmos um campeão italiano guiando uma moto de seu país, é preciso voltar a 1972, quando a lenda Giacomo Agostini conquistou seu último título com a MV Agusta.

Valentino Rossi bem que tentou mas, na época, a Ducati passava por um período complicado, então o que nasceu para ser um conto de fadas à moda antiga acabou sendo uma grande decepção. Andrea Dovizioso também chegou perto em 2017, mas a luta, que foi até a última corrida em Valência, terminou melhor para Marc Márquez.

Desta vez é diferente, porque a dupla italiana não é a perseguidora, mas sim a líder, podendo fechar a disputa com uma corrida de antecedência. Para isso, será necessário um entrelaçamento de resultados, já que apenas 14 pontos separam Pecco de Fabio Quartararo, precisando que essa diferença suba a 25 ao final da prova em Sepang.

As contas são simples: para ser campeão na Malásia, Bagnaia precisa fazer 11 pontos a mais que Quartararo e não perder mais que 2 para Aleix Espargaró, que está 27 atrás. Enea Bastianini não está incluso nas contas porque Pecco teria que terminar pelo menos em quinto e, nesse caso, nenhuma posição manteria o italiano da Gresini vivo.

Vamos agora ver as combinações que Bagnaia precisa para se sagrar campeão mundial em Sepang:

- Vencer com Quartararo não indo além da quarta posição, independente da colocação final de Aleix;

- Pecco em P2, com Quartararo no máximo em sétimo e Espargaró no máximo em terceiro;

- Pecco em P3 com Quartararo no máximo em 11º e Espargaró até em quarto;

- Pecco em P4, com Quartararo no máximo em 14º e Espargaró não indo além da quinta posição;

- Pecco em P5, com Quartararo fora da zona de pontos e Espargaró no máximo em quarto.

