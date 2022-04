Carregar reprodutor de áudio

Após um final de semana conturbado na Argentina, a MotoGP segue no continente americano, subindo até Austin, Texas, para mais uma edição do GP das Américas, em um momento interessante para o campeonato.

No último domingo em Termas de Río Hondo, Aleix Espargaró fez história ao finalmente vencer no Mundial de Motovelocidade em sua 200ª largada na MotoGP e quase 300 disputadas nas três classes. E isso mudou radicalmente a situação do Mundial, com o espanhol assumindo a liderança.

No momento, o piloto da Aprilia lidera com 45 pontos, sete a mais que Brad Binder com a KTM. A melhor Ducati vem em terceiro, mas com Enea Bastianini da Gresini, usando uma moto de 2021, enquanto a dupla da equipe principal, Jack Miller e Francesco Bagnaia, estão em 11º e 14º, respectivamente. Outro que caiu na classificação é o atual campeão Fabio Quartararo, que está em quinto.

E para além do campeonato, o grid da MotoGP chega ao Circuito das Américas esperando uma pista diferente da vista em outubro do ano passado. No GP de 2021, o asfalto foi duramente criticado pelos pilotos devido às ondulações, e eles deram um ultimato à direção do COTA: se a situação não melhorasse, não correriam mais lá.

Por isso, a direção do Circuito rapidamente anunciou um recapeamento total da pista no começo deste ano, que foi concluída recentemente. A MotoGP será a primeira a testar as novas condições.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 16h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 11h55 Star+ Treino Livre 4 Sábado 15h30 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 16h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 15h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 15h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 11h Star+ Classificação Sábado 14h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 13h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 12h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 17h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 12h55 Star+ Classificação Sábado 17h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 16h30 ESPN 4 e Star+

Button critica extensão do novo contrato de Norris com a McLaren; entenda o 'caso'

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: