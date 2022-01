A menos de três meses do GP das Américas de MotoGP, a direção do Circuito das Américas em Austin mostrou em suas redes sociais o "importante trabalho de recapeamento" que está sendo realizado nas últimas semanas.

Os promotores da etapa, que será a quarta de 2022, não querem ver novamente as várias críticas que os pilotos fizeram no ano passado. Na prova de outubro do ano passado, o grid da MotoGP evidenciou o nível de periculosidade da pista em vários pontos, devido ao péssimo estado do asfalto, criando diversas ondulações.

"Mais ou menos o mesmo estado que o circuito em que treino motocross regularmente. Há ondulações nas curvas mais delicadas. O circuito não é seguro o suficiente", declarou o campeão Fabio Quartararo durante a etapa em outubro. Alguns pilotos chegaram inclusive a dar um ultimato à Dorna Sports, organizadora da MotoGP: se as condições não melhorassem, não retornariam.

O trecho mais "perigoso", segundo apontado por vários, ficava entre as curvas 2 e 11, assolado por enormes buracos, muitos imperceptíveis aos olhos dos pilotos. Aparentemente, além do próprio asfalto, o maior problema residia no movimento da terra sobre a qual o pavimento é assentado. Com as fortes chuvas, perdia consistência e estimulava a criação das ondulações na superfície.

Após anos de duras críticas, que vieram também do mundo da Fórmula 1, a direção do COTA anunciou no fim de 2021 que fariam a reforma dos trechos do circuito que mais necessitavam de intervenção.

Depois de algumas rápidas modificações feitas a tempo do GP dos EUA de F1, o Circuito das Américas foi submetido a uma série de análises que identificou que as zonas mais afetadas estavam entre as curvas 2 e 10, além da 12 a 16.

