Após uma semana de pausa, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2022 com mais uma edição do GP de Aragón, no MotorLand. A prova marca o fim da pernada europeia da categoria antes de uma sequência de provas na Ásia e na Oceania e a grande final em Valência.

E após uma prova emocionante em Misano, a categoria volta à terras espanholas em um momento muito diferente. Com a quarta vitória consecutiva, Francesco Bagnaia ganha tração no campeonato em busca do título.

O italiano da Ducati assumiu a vice-liderança do campeonato com 181 pontos, ficando a 30 do líder Fabio Quartararo, uma diferença chegou a ser de 90 em junho, na época do GP da Alemanha. E sem vencer desde a prova do Sachsenring, o francês da Yamaha começa a ligar a luz de alerta para o rival.

E mesmo com a disputa parecendo polarizada entre os dois, ainda é preciso manter Aleix Espargaró em mente. O espanhol da Aprilia está colado em Pecco, com apenas três pontos separando os dois.

Mas as atenções do fim de semana podem não estar apenas na disputa pelo título. O paddock da MotoGP aguarda com atenção o possível retorno de dois campeões. Joan Mir, que não disputou o GP em Misano devido a uma fratura no calcanhar, e Marc Márquez, que participou do teste na pista italiana, mas que ainda não determinou se está apto a voltar a correr de forma integral ou não.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h55 Star+ Treino Livre 4 Sábado 08h30 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 09h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 09h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h55 Star+ Classificação Sábado 10h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 07h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h Star+ Classificação Sábado 07h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 06h ESPN 4 e Star+

