Após uma semana de pausa, a MotoGP está de volta, retornando ao tradicional palco de aberturas do campeonato dos últimos anos, com o GP do Catar sendo a quarta etapa da temporada 2025.

A etapa em Losail deve ser marcada por duas histórias principais. Primeiro, o potencial retorno do campeão Jorge Martín, que precisa ser aprovado em um exame médico na quarta-feira para receber o ok. Segundo, a dinâmica da briga pelo título entre Marc Márquez, Álex Márquez e Francesco Bagnaia após a queda do hexacampeão em Austin.

Com a queda de Marc na última etapa, o hexacampeão perdeu a liderança do Mundial. Seu irmão Álex está na ponta com 87 pontos, apenas um à frente do piloto oficial da Ducati. Bagnaia vem em terceiro, se aproximando com a vitória em Austin. Pecco tem agora 75, contra 55 de Franco Morbidelli e 44 de Fabio Di Giannantonio, fechando um top 5 100% Ducati. Em sexto, Ai Ogura é o melhor não-Ducati, com 25, mesmo total de Johann Zarco.

Na Moto2, Jake Dixon chega a Losail buscando manter a liderança do campeonato. Após a vitória em Austin, o americano tem 59 pontos, contra 46 de Aron Canet e 45 de Manuel González. Alonso Lopez é o quarto com 30 e Tony Arbolino fecha o top 5 com 28. Com dois resultados fora da zona de pontos, Diogo Moreira está em 11º com 13 pontos.

Para fechar, na Moto3, José Antonio Rueda segue na liderança graças a um forte começo de campeonato. O espanhol tem 66 pontos, contra 42 de Ángel Piqueras e 40 de Adrian Fernández e Matteo Bertelle.

Horários do fim de semana

Horários da MotoGP no Catar:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 14h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 09h00 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 09h40 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 14h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 14h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 13h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 08h15 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 12h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 12h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 12h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 07h30 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 11h50 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 11h00 ESPN e Disney+

