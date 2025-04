Quando um piloto da Ducati vacila, outro se beneficia. Na MotoGP, isso tem sido verdade há quase um ano e o último sucesso para um homem sem essa moto foi com Maverick Viñales, no GP das Américas de 2024. Este ano, Marc Márquez pode ter saído, mas a marca conseguiu um 1-2-3-4, liderada por Pecco Bagnaia.

"Uma 20ª vitória consecutiva e um novo quádruplo da Ducati com um pódio resplandecente composto por nossas três equipes", parabenizou Gigi Dall'Igna, chefe da Ducati Corse, em seu post pós-corrida no LinkedIn.

"Um sucesso com um sentimento intenso e especial, tão grande quanto a amargura sentida por esse deslize inesperado que é uma 'bagunça', mas se os eventos se desenrolassem dessa maneira, pelo menos o erro de Marc abriu o caminho para Pecco se afirmar no que parece uma libertação, um impulso de confiança que, sim, era realmente necessário!"

Para Bagnaia, essa vitória chegou no momento certo, depois de um início de temporada que ficou aquém de suas expectativas. Embora não tenha conseguido igualar seu companheiro de equipe em Austin em termos de desempenho, o italiano foi o piloto mais forte e, para Dall'Igna, o sucesso pode ser essencial para ajudá-lo a voltar à pista: "Ele realmente precisava de uma vitória e de uma corrida convincente como essa, e estou muito feliz por ele ter conseguido. A euforia irreprimível no final diz muito sobre seu desejo de chegar lá."

A equipe da Ducati comemorou a vitória de Pecco Bagnaia. Foto de: Ducati Corse

Dall'Igna elogiou a abordagem disposta de Bagnaia, ilustrada por sua ultrapassagem "ousada" sobre Álex Márquez. "Uma doce vitória que significa muito e eleva a moral do time em um momento muito delicado", resume o dirigente. "Trabalhamos bem, progredindo constantemente, nos esforçando para chegar mais perto da sensação ideal que Pecco nos pede: agradeço sinceramente à equipe, mas não devemos baixar a guarda e, acima de tudo, não devemos nos deixar distrair pela vitória de hoje."

"Excesso de confiança" para Márquez?

Apesar do erro de Márquez, Dall'Igna também fez questão de parabenizar o espanhol, que mostrou seu ritmo superior antes do acidente : "Marc confirmou mais uma vez sua força e mostrou sua verdadeira personalidade. Para ele, foi apenas um incidente em um de seus circuitos favoritos."

"Ele assumiu a ponta desde o apagar das luzes e manteve uma liderança incontestável até a metade da corrida, antes de cometer um erro, sem dúvida um excesso de confiança que o levou a melhor. Isso aumenta a decepção de uma corrida que estava ao seu alcance e que ele estava dominando, mas a corrida..."

Marc Márquez após seu acidente em Austin. Foto de: MotoGP

O chefe de competição da Ducati não está pensando apenas nos pilotos oficiais, pois ele também falou de Álex Márquez, agora um ponto à frente de seu irmão no campeonato : "Outro segundo lugar (o sexto consecutivo...), mas o novo líder do campeonato : muito bem Álex Márquez ! Ele está mostrando sua força e consistência no início do campeonato, enquanto aguarda sua primeira vitória na MotoGP."

Dall'Igna também menciona o "excepcional" Fabio Di Giannantonio, que também terminou no pódio, e acredita que Morbidelli, que chegou em quarto lugar, está agora "constantemente entre os protagonistas, mesmo em uma corrida que foi menos adequada para ele". Apesar de sua aposentadoria, um "ótimo" Fermín Aldeguer também tinha algo a dizer após seu "esplêndido retorno, no qual ele mostrou do que é capaz".

Márquez CAUSA, mas CAI nos EUA e rivais lucram: BAGNAIA vence, ÁLEX LÍDER! MotoGP, Diogo Moreira e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa CAOS do GP DAS AMÉRICAS e BRASILEIROS NO WSBK

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!