MotoGP: Aprilia confirma retorno de Martín no GP do Catar

A Aprilia confirmou que o campeão mundial de MotoGP Jorge Martin retornará de lesão no GP do Catar neste fim de semana.

Martin, que perdeu os três primeiros fins de semana do ano após um acidente de Supermoto na pré-temporada, já havia expressado seu desejo de retornar à ação em Doha quando visitou o paddock no GP das Américas no mês passado. Agora, seu retorno foi oficialmente anunciado pela Aprilia, a equipe para a qual ele se mudou da Pramac em 2025.

A participação de Martin no fim de semana inteiro, no entanto, estará sujeita a avaliações médicas no Catar, bem como a seus próprios níveis de sensibilidade e dor.

Ele terá que obter um atestado de saúde antes do Treino Livre 1 nesta sexta-feira, que será sua primeira chance de pilotar sua moto desde a lesão em fevereiro. Ele provavelmente passará por mais avaliações para confirmar sua aptidão para o restante do evento.

O próprio piloto está ciente de que, mesmo que possa participar de todo o fim de semana em Losail, ele não deve esperar muito em termos de desempenho.

“Tenho muita vontade de voltar à pista e estou feliz por pelo menos poder tentar correr no Catar”, disse Martin. “O objetivo será ganhar um pouco de confiança com a RS-GP25 e começar a dar algumas voltas.

“Não sei como estará minha forma física – sem dúvida não é 100%. Tentaremos fazer o nosso melhor e melhorar gradualmente.

“Fisicamente, nem tenho certeza se conseguirei terminar a corrida, mas se conseguirmos [fazer isso] será uma vitória porque isso significará que estou começando a me recuperar. Precisamos dar um passo de cada vez para tentar voltar ao nosso nível normal o mais rápido possível.”

De acordo com uma declaração da Aprilia, Martin “passou por uma cirurgia em 25 de fevereiro e então seguiu um intenso programa de fisioterapia com o objetivo de retornar à pista o mais rápido possível.

“Antes de ir para a pista, o atual campeão mundial precisará ser avaliado pela delegação médica [MotoGP] para ser liberado para correr.”

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa SUPRESAS e DECEPÇÕES da MotoGP 2025 + MOTOCICLISMO BRASILEIRO!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!