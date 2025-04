MotoGP: Martin diz que Márquez o ajudou a se recuperar de lesão

O atual campeão mundial de MotoGP, Jorge Martin, diz que a fala do rival Marc Márquez foi importante para ajudá-lo a não apressar a recuperação e a volta às pistas.

Depois de perder a maior parte dos testes de pré-temporada devido a um acidente em Sepang, Martin também ficou ausente das três primeiras etapas da temporada de 2025 após um acidente durante o treino que ele descreveu como "muito desagradável". Antes do retorno do piloto da Aprilia às corridas no Catar no próximo fim de semana, Martin falou exclusivamente ao Motorsport.com e refletiu sobre a contribuição de Márquez.

"Marc [Márquez] e outros pilotos, como Pecco [Bagnaia], me disseram para ir com calma - para não apressar as coisas", disse o piloto de Madri. "Esse foi o melhor conselho. No caso de Marc, o que ele diz sobre essas coisas tem muito peso porque ele ficou lesionado por muito tempo."

Embora Márquez esteja em forma agora, sua carreira foi prejudicada por um acidente em Jerez em 2020. Seu processo de recuperação foi complicado devido a sua tentativa de retornar da lesão muito cedo.

"Ele disse isso com o coração", continuou Martin. "É bom quando seus rivais demonstram preocupação com você, porque isso também significa que eles querem vê-lo de volta à pista, lutando [pelos principais lugares] ao lado deles. Quando você vê um colega sofrendo, você realmente sente empatia por ele."

Mantendo a política de "não se apressar", Martin diz que terá calma em suas primeiras corridas de volta. Com o fim das esperanças de defender o Mundial, não há muito a ganhar com a busca pelo máximo de pontos.

Jorge Martin, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Além disso, a Aprilia 2025 ainda não parece ser uma moto vencedora. Nenhum dos quatro pilotos das equipes de fábrica ou Trackhouse conseguiu terminar entre os três primeiros até agora nesta temporada, com o novato Ai Ogura chegando mais perto, com o quarto lugar na abertura da Tailândia.

"Estou encarando isso com muita empolgação, mas sem a pressão de ter que sair e vencer imediatamente", continuou Martin. "Nas primeiras corridas, até que eu me sinta confortável, vou levar as coisas com mais calma. Preciso crescer junto com a Aprilia.

"A verdade é que, quando eu voltar, não estarei 100%. Dada a minha situação atual, com uma moto nova, meu objetivo é dar o máximo de voltas possível. O mais importante é que, quando eu voltar para a moto, minha condição física me permita pilotar adequadamente."

"Preciso identificar claramente meu objetivo. Sou alguém que é movido por metas e preciso ser muito claro sobre qual será meu objetivo no Catar."

Na entrevista exclusiva, Martin também revelou que pretendia enfrentar o circuito de Lleida, onde ocorreu o acidente de treinamento a bordo de uma máquina de Supermoto em fevereiro.

"Aquele acidente não vai acontecer comigo novamente", declarou. "Voltarei àquela pista porque quero enfrentá-la. Eu sei o que fiz de errado e não vou fazer de novo."

Jorge Martin, Equipe Aprilia Racing Foto de: Aprilia Racing

Martin confirmou que esse acidente foi o mais difícil com o qual teve que lidar na carreira até agora.

"O de Portimão [em 2023] ainda está muito fresco em minha mente, mas este foi ainda mais violento - realmente desagradável. Além disso, causou fraturas complicadas, que foi o que mais me frustrou. Tive três fraturas na mão, quatro no pé e algo na costela que ainda não entendemos completamente."

"Mas essas experiências nos ensinam coisas em um nível mental, pois nos mostram que tudo passa e que, mais cedo ou mais tarde, veremos a luz novamente."

