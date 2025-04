Jorge Martín, atual campeão da MotoGP, anunciou na manhã desta segunda-feira em suas redes sociais que viajará ao Catar para o quarto GP da temporada, depois de perder a pré-temporada e as corridas na Tailândia, Argentina e Estados Unidos devido a uma lesão.

O novo piloto da Aprilia foi submetido a um exame médico na semana passada com o doutor Xavier Mir e, como informou o Motorsport.com, os médicos lhe deram o "OK" para viajar para o Catar e tentar passar no exame médico na quinta-feira, se a recuperação continuasse sem problemas, como tem sido até agora.

"O exame clínico e radiológico das fraturas do escafoide, rádio e piramidal de Jorge Martín mostram uma boa evolução que nos permite iniciar uma nova etapa na recuperação funcional, para chegar ao Catar e ver como o piloto se sente para poder participar do GP, sempre depois de passar pelo exame médico da MotoGP", explicou na semana passada, confirmando que o piloto não precisava mais passar por uma nova consulta em Barcelona e que o próximo passo era, se ele se sentisse bem, passar no circuito.

Jorge Martín não está em uma moto de corrida desde 5 de fevereiro, o primeiro dia do teste de Sepang, quando se machucou após duas quedas em 12 voltas. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O piloto viajará na noite de terça-feira para chegar cedo na quarta-feira e se aclimatar ao calor de Doha antes de viajar para o circuito na quinta-feira para se encontrar com o Dr. Angel Charte, o médico que tomará a decisão sobre se Martín poderá ir para a pista na sexta-feira no TL1 do GP do Catar.

A ideia é que, se tudo estiver correto, Jorge será submetido a um segundo exame com Charte após a primeira sessão de treinos para receber o "apto" definitivo.

O campeão mundial da Pramac-Ducati de 2024 machucou a mão direita no primeiro dia da pré-temporada em Sepang com a Aprilia, fraturando-a, o que o levou a se submeter a uma cirurgia pela primeira vez em 7 de fevereiro. Desde essa queda, em 5 de fevereiro, o espanhol não pilotou um protótipo de MotoGP por dois longos meses.

Após uma recuperação satisfatória desse primeiro contratempo, o piloto recebeu a autorização dos médicos para participar do GP da Tailândia, o primeiro da temporada.

No entanto, um dia antes de viajar para a Tailândia, ele testou um supermotard em um kartódromo em Lleida, onde sofreu um grave acidente em 24 de fevereiro que o levou à sala de cirurgia pela segunda vez em menos de três semanas, dessa vez com três fraturas na mão esquerda.

Martín, que assinou um contrato de duas temporadas com a Aprilia em junho do ano passado, ainda não fez sua estreia com sua nova motocicleta em uma competição oficial.

