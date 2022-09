Carregar reprodutor de áudio

Após uma etapa movimentada em Aragón que mudou drasticamente a cara do campeonato, a MotoGP volta a acelerar já neste fim de semana, em uma longa viagem ao Oriente, para o retorno do GP do Japão em Motegi.

No domingo, o abandono de Fabio Quartararo ainda na primeira volta no MotorLand trouxe um grande impacto para a classificação. Enquanto o francês da Yamaha manteve seus 211 pontos, ele viu Francesco Bagnaia e Aleix Espargaró se aproximarem rapidamente.

Ao terminarem em segundo e terceiro, Pecco e Aleix subiram para 201 e 194, respectivamente, baixando a diferença que era de mais de uma corrida, para apenas 10 e 17 pontos.

Quartararo sabe do impacto que isso terá em sua temporada, especialmente em meio a um momento muito positivo de Bagnaia, que venceu quatro das últimas cinco corridas. E, por isso, precisará tirar ainda mais de uma Yamaha problemática para manter viva a luta pelo bicampeonato.

Em meio a esse contexto, a MotoGP volta a correr em Motegi pela primeira vez desde 2019 e, devido à proximidade com a etapa de Aragón, o fim de semana contará com uma estrutura diferente, reduzindo um dos treinos livres em todas as categorias.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 03h05 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 22h50 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 02h25 Star+ Classificação Sábado 03h05 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 03h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 02h10 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 21h55 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 01h30 ESPN 4 e Star+ Corrida Sábado 22h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 01h15 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 21h ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 00h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 00h ESPN 4 e Star+

