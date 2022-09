Carregar reprodutor de áudio

A Dorna Sports anunciou nesta quarta-feira (21) que assinou um Memorando de Entendimento por uma etapa da MotoGP na Índia por um período de sete anos, com a expectativa do primeiro evento acontecer já em 2023.

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, e o diretor esportivo, Carlos Ezepeleta, fizeram o anúncio em uma coletiva de imprensa em Delhi, ao longo de membros da promotora, FairStreet Sports.

As corridas devem acontecer no Circuito Internacional de Buddh na capital, o mesmo circuito de 5.125km que recebeu a Fórmula 1 entre 2011 e 2013 antes de sair do calendário por motivos financeiros e burocráticos.

As conversas estão avançadas com o governo do estado de Uttar Pradesh, além do Ministério do Esporte da Índia para finalizar o acordo, e a expectativa é de que a confirmação venha logo.

A expectativa é de que a etapa, que será chamada de GP de Bharat, aconteça a partir do próximo ano, mas a organização vê 2024 como uma opção mais realista. A Dorna não fixou uma data provisória.

Carlos Ezpeleta disse que a decisão de expandir seu alcance para a Índia foi fácil, por ser o maior mercado de motos do mundo, e um país importante para todas as montadoras da MotoGP. A categoria vem aumentando seu alcance na Ásia, com novas corridas na Tailândia e na Indonésia sendo um grande sucesso com os locais, e a Índia é vista como o próximo passo.

Caso o acordo siga adiante, a MotoGP será a primeira grande categoria de motos a visitar a Índia desde o Asia Road Racing Championship entre 2016 e 2018. O primeiro evento foi realizado em Buddh, antes de ir para o Madras Motor Race Track em Chennai nos outros dois anos.

Com isso, a Índia pode passar a receber dois campeonatos mundiais nos próximos anos, após a confirmação do ePrix de Hyderabad de Fórmula E, que será a terceira etapa da temporada 2023.

Race action Photo by: ARRC

"A MotoGP segue buscando novas audiências e fãs pelo mundo", disse Carlos Ezpeleta. "Isso torna imperativo para que nós tenhamos uma expansão de nossa presença a novos destinos onde fãs e pilotos crescem a cada ano".

"A Índia é chave em nosso esquema de levar a MotoGP a novas fronteiras. Ao longo da última década, o Mundial foi de força em força, graças a um grid competitivo e um bom conjunto de regras. Mal podemos esperar para ganhar uma nova base de fãs na Índia com o GP de Bharat".

