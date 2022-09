Carregar reprodutor de áudio

O retorno de Marc Márquez à MotoGP na etapa de Aragón deste domingo durou apenas duas voltas, mas foi repleta de polêmicas, graças a incidentes "infelizes" segundo o espanhol com Fabio Quartararo e Takaaki Nakagami.

Saindo de 13º, Márquez fez uma grande largada, subindo para P6 na primeira curva, mas o primeiro incidente veio logo na sequência, quando Quartararo bateu em sua traseira. Um pedaço da Yamaha ficou presa em sua moto, e isso o forçou a reduzir a velocidade enquanto engatava o dispositivo de controle de altura na curva 7, causando uma colisão com Nakagami, da LCR Honda.

Quartararo, que ainda sofreu outro acidente, escapou com queimaduras no peito pelo impacto com o asfalto, enquanto Nakagami teve cortes em dois dedos.

"É verdade que eu perdi um pouco a traseira, mas não foi algo grande", disse. "O problema é que Fabio estava muito, muito perto, possivelmente porque queria me passar naquela mudança de direção, como já fizemos no passado".

"Tive um pequeno momento porque Bastianini e Aleix estavam por fora. Eu estava na linha boa e tive aquele momento, como outros com pneus frios. Foi um incidente de corrida, uma grande infelicidade que Fabio estava tão próximo, e eu senti o contato".

"Ali começou tudo, porque na curva 5 eu senti algo estranho. Quando eu acelerei nas curvas 6 e 7, parecia ok".

"Na curva 7, Nakagami me passou e eu acabei abrindo a trajetória, quando eu estava por dentro, e já um pouco à frente dele, eu abri o holeshot. E assim que eu fiz isso, o pneu traseiro começou a travar. Eu vi as imagens com cuidado e é possível ver o pedaço da moto que ficou ali".

"Quando eu senti tudo travando, a moto ficou doida, e não tinha nenhum torque. Após o incidente eu abandonei, mas não foi pelo incidente com Taka, mas sim pelo de Fabio. Mas ambos foram infelizes".

Por outro lado, Márquez admitiu que não esperava uma largada tão rápida quanto a que teve, mas afirma que seu objetivo não era ter uma saída agressiva, e sim apenas completar a prova.

