Em 19 de março de 2000 a MotoGP, ainda com o nome de 500cc, dava o pontapé inicial da sua temporada, com o GP da África do Sul. No grid, um jovem piloto, de apenas 21 anos, alinhava sua moto pela primeira vez ao lado de seus grandes ídolos, como o japonês Norifume Abe: Valentino Rossi.

O italiano chegava à categoria principal do Mundial de Motovelocidade com um status de jovem promessa, tendo conquistado o título da 125cc em 1997 e da 250cc em 1999. E já chegou com uma certa pressão em seus ombros: a Honda buscava um substituto para a vaga de Mick Doohan, pentacampeão que havia encerrado sua carreira no início da temporada anterior após um grave acidente na classificação para o GP da Espanha.

Valentino havia conquistado o quinto lugar no treino classificatório, mas largou mal e em menos de uma volta havia caído para 14º. Rapidamente começou uma recuperação, mas quando estava a cerca de três segundos do líder, caiu e acabou abandonando a prova. A história se repetiu na prova seguinte, na Malásia.

Para um estreante, Rossi teve uma temporada inaugural impressionante. Mesmo sem pontuar na África do Sul e na etapa seguinte, na Malásia, o italiano terminou o ano com a segunda colocação no Mundial de Pilotos, ficando atrás apenas do americano Kenny Roberts Jr, que conquistou seu único título.

Ao longo de 2000, Valentino subiu ao pódio em 10 das 16 etapas, conquistando cinco terceiros lugares, três segundos, além das vitórias no GP da Grã-Bretanha em Donnington Park e no GP do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá.

Na sequência, Valentino fez história, conquistando um pentacampeonato consecutivo entre 2001 e 2005. E, depois de um segundo e terceiro lugares em 2006 e 2007, voltou a conquistar o título em 2008 e 2009, totalizando sete mundiais, sendo quatro com a Yamaha e três com a Honda.

Em 20 anos na MotoGP, Valentino deixou seu nome na história para além dos mundiais na categoria principal, com outros recordes como o número de corridas disputadas. Relembre, na galeria abaixo, como foi a trajetória de Valentino Rossi no Mundial de Motovelocidade, desde o seu início na 125cc em 1996 e os números da carreira do italiano:

Galeria Lista 1996 (125cc) - 9º no mundial (1 vitória), 111 pontos 1 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997 (125cc) - Campeão (11 vitórias), 321 pontos 2 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 (250cc) - Vice-campeão (5 vitórias), 201 pontos 3 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998, GP de Imola (250cc) 4 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 (250cc) - Campeão (9 vitórias), 309 pontos 5 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999, GP da Itália (250cc) 6 / 42 Foto de: Aprilia Racing 1999, GP de Imola (250cc) 7 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000 - Vice-campeão (2 vitórias), 209 pontos 8 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Campeão (11 vitórias), 325 pontos 9 / 42 Foto de: Marlboro Yamaha Team 2001, GP da Itália 10 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002 - Campeão (11 vitórias), 355 pontos 11 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Campeão (9 vitórias), 357 pontos 12 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003, GP de Valência 13 / 42 Foto de: Richard Sloop 2004 - Campeão (9 vitórias), 304 pontos 14 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Campeão (11 vitórias), 367 pontos 15 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP dos EUA 16 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP de Valência 17 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Vice-campeão (5 vitórias), 247 pontos 18 / 42 Foto de: Camel Media Service 2007 - 3º no mundial (4 vitórias), 241 pontos 19 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Holanda 20 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Austrália 21 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Campeão (9 vitórias), 373 pontos 22 / 42 Foto de: Bob Heathcote 2008, GP da Catalunha 23 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Campeão (6 vitórias), 306 pontos 24 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation 2009, GP de Portugal 25 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - 3º no mundial (2 vitórias), 233 pontos 26 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation 2010, GP dos EUA e de Indianápolis 27 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011 - 7º no mundial (0 vitórias), 139 pontos 28 / 42 Foto de: Ducati Corse 2012 - 6º no mundial (0 vitórias), 163 pontos 29 / 42 Foto de: Ducati Corse 2013 - 4º no mundial (1 vitória), 237 pontos 30 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2014 - Vice-campeão (2 vitórias), 295 pontos 31 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2015 - Vice-campeão (4 vitórias), 325 pontos 32 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2016 - Vice-campeão (2 vitórias), 249 pontos 33 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2017 - 5º no mundial (1 vitória), 208 pontos 34 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - 3º no mundial (0 vitórias), 198 pontos 35 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - 7º no mundial 36 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Corridas disputadas: 341 (apenas na MotoGP) / 402 (total) 37 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vitórias na MotoGP: 89 38 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pódios na MotoGP: 198 39 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pontos conquistados: 5.297 40 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Etapa com maior número de vitórias: GP da Holanda, em Assen, com 8 vitórias 41 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vitórias no GP do Rio de Janeiro em Jacarepaguá: 6 42 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4 vitórias na MotoGP / 500cc (2000 - 2003) / 1 vitória na 250cc (1999) / 1 vitória na 125cc (1997) / Valentino só não ganhou no Rio de Janeiro em 2004, devido a um acidente na oitava volta

Em seus 20 anos na MotoGP, Valentino conquistou uma legião de fãs que acompanham o piloto. E ele sempre faz questão de retribuir o carinho, principalmente com os italianos, seus compatriotas. O piloto sempre faz homenagens ao seu país, como nos GPs da Itália e de San Marino, em Mugello e Misano, respectivamente.

Nestas ocasiões, Valentino sempre disputa as corridas usando capacetes com pinturas especiais. Veja na galeria abaixo os capacetes que o multicampeão usou nas corridas em solo italiano em seus anos na MotoGP:

Galeria Lista Mugello 2001 1 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2002 2 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2003 3 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2004 4 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2005 5 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2006 6 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2007 7 / 30 Foto de: Team Gresini Mugello 2008 8 / 30 Foto de: Yamaha Motor Racing Misano 2008 9 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2009 10 / 30 Foto de: Bridgestone Corporation Misano 2009 11 / 30 Foto de: Yamaha Motor Racing Mugello 2010 12 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Misano 2010 13 / 30 Foto de: Yamaha Motor Racing Mugello 2011 14 / 30 Foto de: Ducati Corse Misano 2011 15 / 30 Foto de: Ducati Corse Mugello 2012 16 / 30 Foto de: Ducati Corse Misano 2012 17 / 30 Foto de: Ducati Corse Mugello 2013 18 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Misano 2013 19 / 30 Foto de: Bridgestone Corporation Mugello 2014 20 / 30 Foto de: Luca Stella/FotoMorAle Misano 2014 21 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Mugello 2015 22 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Misano 2015 23 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Mugello 2016 24 / 30 Misano 2016 25 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2017 26 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mugello 2018 27 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Misano 2018 28 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Misano 2019 29 / 30 Foto de: Dainese Mugello 2019 30 / 30 Foto de: Dainese

