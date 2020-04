Ducati: é "impossível" que MotoGP comece antes de junho ou julho

Diretor esportivo da Ducati, Paolo Ciabatti acredita que será "impossível" que a temporada 2020 da MotoGP comece antes de junho ou julho, devido à piora da situação do coronavírus na Europa. Entretanto, o GP da Espanha está marcado para 3 de maio.

De todo modo, a pandemia do Covid-19 se acentua no continente europeu e especialmente na Itália, onde ficam várias das equipes da categoria. Até agora, já houve o cancelamento da etapa do Catar e o adiamento dos GPs de Tailândia, Estados Unidos e Argentina.

Embora a abertura da temporada esteja marcada para a corrida de Jerez no começo de maio, a Espanha já registrou mais de 14.000 casos de coronavírus e teve mais de 600 mortes. Já a Itália ultrapassou 35.000 casos e quase 3.000 mortes.

"Eu acompanho todas as estatísticas: acho que em breve veremos os números que vimos na [Itália] no resto do continente, que está aproveitando nossa experiência e implementando decisões drásticas", Ciabatti disse ao Moto.it.

"Estudando os números, receio que seja impossível pensar que o campeonato mundial começará antes de junho ou julho. Na China, medidas muito duras foram tomadas, de uma maneira autoritária: trancou tudo e é isso, sem exceções".

"Eles estão saindo disso agora, depois de dois meses. Com o nosso sistema democrático, vai demorar ainda mais", ponderou o chefão da Ducati.

Ciabatti espera que as tradicionais férias de quatro semanas sejam antecipadas na MotoGP, como aconteceu na Fórmula 1 em uma tentativa de se encaixar em mais provas quando a competição finalmente começar.

"No momento, o campeonato tem uma pausa de três semanas em julho: se as condições permitirem, alguns GPs poderão ser disputados durante esse período", disse ele. "O campeonato poderá ser mais compacto, sendo possível correr também em dezembro em alguns circuitos".

"Acho que existe a possibilidade de realizar 17 ou 18 GPs, como era o caso até alguns anos atrás [quando o calendário foi ampliado], tentando manter os compromissos com a TV e os patrocinadores. Mas isso em teoria. Ninguém pode dizer quando a situação voltará ao normal".

