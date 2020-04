Semanas após o anúncio de sua suspensão de 18 meses da MotoGP, Andrea Iannone quebrou o silêncio e falou sobre como tem sido sua vida durante esse período afastado da categoria. O pesadelo do italiano começou dezembro, quando a FIM anunciou sua suspensão, após testar positivo para o uso de um esteroide anabolizante durante o final de semana do GP da Malásia.

Desde então, o piloto iniciou uma batalha legal para provar sua inocência e, agora, o caso está do Tribunal Arbitral do Esporte (TAE), que deve decidir sobre os 18 meses de suspensão que a FIM deu a Iannone.

Para o italiano, esses meses foram um verdadeiro inferno e, agora, ele denunciou o fato de que não recebeu o apoio de seus colegas de grid.

"Apenas Jorge Lorenzo e Maverick Viñales me ligaram desde então, e talvez eles sejam dois dos pilotos que eu tenha menos relação em comparação aos outros. Mas não estou falando para criar polêmica", disse Iannone em uma entrevista à revista italiana Motosprint.

Mas Iannone destacou o apoio de sua equipe, Aprilia, que esteve ao seu lado desde o início.

"Tenho muito a agradecer à Aprilia. Eles sempre me apoiaram, acreditaram na minha inocência. Teria sido muito mais fácil para eles me abandonarem e assinar com outro piloto. E haviam muitos querendo o meu lugar. Isso teria tornado as coisas bem mais difíceis para mim".

O piloto falou que, quando esteve no Catar para a apresentação da nova moto em fevereiro, a equipe propôs que ele ficasse mais um dia no país, apesar de não poder subir na moto devido à suspensão.

"Eu me recusei e voltei na mesma tarde. Ver aquela moto, com tanto potencial, e não poder andar com ela era muito doloroso", disse. "Era como ver uma pessoa que você ama indo para a cama com outra pessoa bem na sua frente".

"É a pior coisa que poderia acontecer, fiquei com ciúmes e achei melhor ir. Como é dito nesses casos, o que os olhos não veem, o coração não sente".

Relembre a trajetória de Iannone na MotoGP:

Galeria Lista 2013 - Pramac Ducati - 12º 1 / 14 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2013 - Melhor resultado: 8º na Austrália 2 / 14 Foto de: Pramac Racing 2014 - Pramac Ducati - 10º 3 / 14 Foto de: Bridgestone Corporation 2014 - Melhor Resultado: 5º em San Marino, Alemanha e República Tcheca 4 / 14 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2015 - Ducati - 5º 5 / 14 Foto de: Ducati Corse 2015 - Melhor resultado: 2º na Itália 6 / 14 Foto de: Repsol Media 2016 - Ducati - 9º 7 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2016 - Melhor resultado: vitória na Áustria 8 / 14 Foto de: Ducati Corse 2017 - Suzuki - 13º 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017 - Melhor resultado: 4º no Japão 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Suzuki - 10º 11 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Melhor resultado: 3º em Austin, Jerez e Aragón 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Aprilia - 16º 13 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Melhor resultado: 6º na Austrália 14 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

