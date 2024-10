Para além da disputa pelo título, o paddock da MotoGP aguarda com expectativa a decisão da VR46 sobre quem substituirá Fabio Di Giannantonio nas duas provas finais da temporada, para que o italiano possa passar por uma cirurgia no ombro. E enquanto Valentino Rossi parece ser mais favorável a Andrea Iannone, Francesco Bagnaia defende que Nicolò Bulega fique com a vaga.

A equipe italiana está atualmente ponderando as opções enquanto se prepara para perder Di Giannantonio para os GPs finais da Malásia e de Valência, já que ele optou por reduzir sua temporada para se submeter a uma cirurgia em sua problemática lesão no ombro.

No momento, as conversas no paddock antes do GP da Tailândia deste fim de semana sugerem que o ex-piloto da Ducati Andrea Iannone está na frente para a vaga, cinco anos depois de sua última aparição na categoria principal, devido ao seu afastamento para cumprir uma pena por doping.

Embora os companheiros de Bagnaia, Jorge Martín e Marc Márquez, recebam bem a perspectiva de um retorno de Iannone à MotoGP, o campeão de 2022 e 2023 indicou Bulega como sua escolha preferida para a vaga.

Ex-membro da VR46 Academy, Bulega foi uma estrela em sua campanha de estreia no Mundial de Superbike com a equipe oficial da Ducati, conquistando seis vitórias a caminho do vice-campeonato.

É um desempenho que Bagnaia acredita que a Ducati deva recompensar com uma estreia na MotoGP, mesmo que ele seja cauteloso quanto ao desafio para Bulega ou Iannone depois que Alvaro Bautista teve dificuldades para se adaptar durante uma única participação em Sepang na temporada passada.

"Espero ver Bulega com essa moto, porque quando você tem a possibilidade de experimentar uma moto de MotoGP, precisa aproveitar e acho que Iannone vai gostar muito. Sepang não é uma pista fácil, vimos isso na última temporada com Bautista, mas acho que ele vai gostar da MotoGP e vai encarar isso como um momento divertido".

Apesar das opiniões de Bagnaia, houve uma reação positiva à ideia de Iannone ter a chance de retornar à MotoGP e à Ducati.O italiano passou quatro temporadas com a marca de Borgo Panigale, conquistando uma vitória e sete pódios durante sua passagem. No entanto, sua carreira teve um grande desvio em 2019, enquanto corria com a Aprilia, quando ele falhou em um teste de drogas que lhe renderia uma proibição de correr por quatro anos.

No entanto, apesar do longo período sem competir, Iannone fez um retorno triunfante às competições nesta temporada no WSBK a bordo da Ducati Go Eleven, conquistando uma vitória e cinco pódios.

Para Martín, da Pramac, e Márquez, da Gresini, Iannone ganhou a chance de correr na categoria rainha mais uma vez.

"Para mim, é bom vê-lo de volta à MotoGP", disse o líder Martín. "Depois do que ele passou, ele foi para o WSBK e venceu uma corrida, então ele está demonstrando que ainda está em um bom nível. Então, talvez ele ainda seja rápido e acho que é uma boa oportunidade para mostrar às pessoas que ele ainda é forte.

"Para mim, seria bom vê-lo lá, porque tivemos boas lutas", acrescentou Márquez. "É claro que é muito difícil ser rápido em uma corrida depois de quatro anos. Talvez ele seja o super-homem e consiga fazer isso, porque ele tem um talento muito bom, mas será legal e acho que a abordagem é como um presente".

