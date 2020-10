O veredito final do Tribunal Arbitral do Esporte (TAE) sobre a suspensão de 18 meses do piloto da Aprilia na MotoGP Andrea Iannone deve sair apenas no meio de novembro e para o CEO da marca italiana, Massimo Rivola, essa demora pela decisão prejudica o planejamento da equipe para 2021, mas segue acreditando que o caso é concreto e o piloto será absolvido.

A audiência no TAE foi realizada na última quinta-feira (15), tendo quase 12 horas de duração.

O italiano foi considerado culpado de ingerir a substância proibida Drostanolone durante o GP da Malásia de 2019, apesar do Tribunal da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) concordar com o argumento da defesa de que a ingestão foi acidental, através de carne contaminada, mas não foi suficiente para livrá-lo da pena. Iannone e a Aprilia acreditam que sua pena deveria ser removida devido a precedentes de atletas em casos similares. Mas alguns especialistas argumentam que pode ser difícil para o piloto se livrar da suspensão, já que a substância não é comumente usada na produção de carnes devido ao seu alto custo. Por outro lado, a Agência Mundial Anti-Doping (WADA) se encontra do outro lado deste recurso, buscando um aumento da pena para o tempo máximo de quatro anos. Segundo Rivola, o caso da Aprilia tem o apoio de oito cientistas que analisaram a fundo o caso. A decisão é esperada para o meio de novembro, o que complica a situação da Aprilia sobre sua dupla para 2021, em meio a ligações com Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso. "Não quero dizer que isso é frustrante, mas sim irritante, porque trouxemos casos que foram solucionados pelo TAE com menos explicações científicas e demonstrações em comparação ao que fizemos com Iannone", disse Rivola na transmissão oficial da MotoGP. "A WADA está fazendo o seu trabalho, não aceitando nada, mas, felizmente, não são eles quem julgam. É interessante, há o caso de uma atleta canadense, Dominika Jamnicky, similar, e muitos outros. Obviamente é prejudicial à Aprilia, ter que esperar mais um mês". "Mas já gastamos muito tempo neste caso e temos oito cientistas defendendo Iannone, e eles aceitaram essa função apenas depois de olhar os documentos e números. Um deles é o professor Pascal Dietzel, que vem lutando contra o doping há 35 anos". "Então, se ele está do nosso lado, existe algo ali. Ele não precisa demonstrar nada para ninguém. Mesmo se estamos perdendo tempo, estou feliz por nossa decisão e vamos esperar mais um mês". Rivola disse que todas as demonstrações apresentadas pelo TAE não foram rebatidas pela WADA e não vê razão para aumentar a pena de Iannone para quatro anos. A Aprilia deseja manter o piloto para 2021, mas foi apurado que Cal Crutchlow, que está de saída com a LCR Honda tem um pré-acordo com eles.

A saída de Dovizioso da Ducati no fim do ano também se mostrou como uma oportunidade para a Aprilia, mas o italiano parece mais próximo de assinar como piloto de testes para alguma montadora em 2021. Quando perguntado sobre o potencial de perder opções por causa da demora do veredito, Rivola respondeu: "Não estou preparado, para ser honesto, mas é justo com ele".